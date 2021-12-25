Как приготовить іrmik нelvasi – сочную турецкую сладость из орехов и манки

Манка – очень популярный продукт в восточных сладостях. Мы знаем, как приготовить арабскую басбусу с миндалем, теперь еще одна вариация с этой крупой.
Іrmik нelvasi очень похожа на халву, но более сочной консистенции. Кроме орехов, любых, стоит добавить изюм и другие сухофрукты.
Из массы можно сформировать что-то наподобие пудинга или разложить по формочкам и дать немного охладиться.
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В рецепте cook_and_wonder используются кедровые орехи.
Манная халва
Ингредиенты:
- по 2 стакана манки, молока;
- по 2 ст. л. сливочного масла, растительного масла;
- 100 г кедровых орехов или любых других;
- изюм – по вкусу
- 1,5 стакана сахара.
Как приготовить:
- Разогреть сковороду с высоким дном. Влить растительное масло и растопить сливочное.
- Добавить орехи и слегка их обжарить. Добавить манку и готовить, помешивая, около 5 минут.
- Сахар смешать с теплым молоком и добавить к манке. Готовить на медленном огне, пока масса не загустеет.
- Выключить огонь, добавить замоченный в теплой воде изюм по вкусу. Перемешать и дать настояться под крышкой.
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