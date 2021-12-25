Как приготовить іrmik нelvasi – сочную турецкую сладость из орехов и манки

Кто-то ассоциирует эту сладость с манным пудингом, а кому-то она отдаленно, но все-таки напоминает халву. Все ингредиенты десерта обжариваются на сковороде

Манная халва - рецепт турецкой сладости / Фото: instagram.com/zuzununmutfagi82/

Манка – очень популярный продукт в восточных сладостях. Мы знаем, как приготовить арабскую басбусу с миндалем, теперь еще одна вариация с этой крупой.

Іrmik нelvasi очень похожа на халву, но более сочной консистенции. Кроме орехов, любых, стоит добавить изюм и другие сухофрукты.

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Из массы можно сформировать что-то наподобие пудинга или разложить по формочкам и дать немного охладиться.

В рецепте cook_and_wonder используются кедровые орехи.

Манная халва

Ингредиенты:

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по 2 стакана манки, молока;

по 2 ст. л. сливочного масла, растительного масла;

100 г кедровых орехов или любых других;

изюм – по вкусу

1,5 стакана сахара.

Как приготовить: