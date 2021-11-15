Как приготовить котлеты по-капитански, которые не нужно лепить

Котлеты бывают разными. Бывают с сыром внутри, как котлета-гигант плескавица из Сербии. А бывают капитанскими или ленивыми.
Суть в том, что котлетам по-капитански не нужна формовка, фарш кладется в одноразовые формочки и запекается в духовке. Рецепт от tvoykulinar предусматривает говяжий и свиной фарш в одинаковых пропорциях.
Котлеты по-капитански
Ингредиенты:
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- Свиной и говяжий фарш – по 300 г
- Картофель, помидоры – по 2 шт.
- Лук крупный – 1-2 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Соль, перец, майонез или сметана – по вкусу
Как приготовить:
- Каждую форму для запекания смажьте растительным маслом. Фарш перемешайте с солью и молотым перцем. Разложите по формочкам. Смажьте щедро майонезом или сметаной.
- Порежьте лук тонко полукольцами, распределите по формочкам, посолите, поперчите.
- Картофель порежьте тонко, выложите на лук, посолите, поперчите.
- Выложите помидоры, нарезанные кольцами.
- Разведите майонез водой или бульоном. Полейте щедро все порции. Посыпьте тертым сыром.
- Разогрейте духовку до 220 и выпекайте 40 минут.