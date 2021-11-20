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Как приготовить кремзлики по-закарпатски, которые подаются с грибной подливой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 ноября, 12:05
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Кремзлики бывают разными. Иногда их запекают под сметаной со слоями из фарша. Но чаще их подают с грибной подливой. Конечно, вкуснее, когда в ней будут лесные грибы
Кремзлики по-закарпатски
Кремзлики по-закарпатски / Фото: instagram.com/tart_studio1/

Кто-то любит готовить драники на завтрак, а кто-то считает, что это полноценное, то есть сытное блюдо для всей семьи.

Кензлики – именно так называют картофельные оладьи или драники на Закарпатье. Обычно их жарят без ничего и подают к ним грибную подливу.

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Иногда их перекладывают обжаренным салом с луком или фаршем, заливают сметаной и запекают.

В рецепте от tart_studio1 для подливы берутся шампиньоны, но, конечно, гораздо лучше, когда в ней будут лесные грибы.

Кремзлики по-закарпатски с грибной подливкой

Ингредиенты:

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  • 5-6 средних картофелин;
  • 1 шт. луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 яйца;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • мука – сколько возьмет;
  • 2-3 ст. л. сметаны.

Для подливы:

  • 250 г грибов;
  • 1 шт. луковица;
  • 150-200 мл сметаны или сливок;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Натереть картофель на мелкой терке, дать стечь картофельному соку. Измельчить лук и чеснок и добавить к картофелю.
  2. Вбить яйца, добавить просеянную муку и тщательно перемешать. Влить сметану. Если тесто жидковатое, добавить муки.
  3. Обжарить кремзлики, выложить на бумажные полотенце.
  4. Для подливы измельченные грибы обжарить с луком с добавлением сметаны. Довести до вкуса солью, перцем и специями.
  5. Подавать кремзлики с грибной подливой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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