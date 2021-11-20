Как приготовить кремзлики по-закарпатски, которые подаются с грибной подливой

Кремзлики бывают разными. Иногда их запекают под сметаной со слоями из фарша. Но чаще их подают с грибной подливой. Конечно, вкуснее, когда в ней будут лесные грибы

Кремзлики по-закарпатски / Фото: instagram.com/tart_studio1/

Кто-то любит готовить драники на завтрак, а кто-то считает, что это полноценное, то есть сытное блюдо для всей семьи.

Кензлики – именно так называют картофельные оладьи или драники на Закарпатье. Обычно их жарят без ничего и подают к ним грибную подливу.

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Иногда их перекладывают обжаренным салом с луком или фаршем, заливают сметаной и запекают.

В рецепте от tart_studio1 для подливы берутся шампиньоны, но, конечно, гораздо лучше, когда в ней будут лесные грибы.

Кремзлики по-закарпатски с грибной подливкой

Ингредиенты:

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5-6 средних картофелин;

1 шт. луковица;

3 зубчика чеснока;

2 яйца;

соль, перец, специи – по вкусу;

мука – сколько возьмет;

2-3 ст. л. сметаны.

Для подливы:

250 г грибов;

1 шт. луковица;

150-200 мл сметаны или сливок;

соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить: