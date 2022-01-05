Как приготовить рассыпчатую кутью на Святой вечер и 5 проверенных рецептов

Если это кутья из пшеницы, то крупу рекомендуют варить в чугунной кастрюле. Важно следить, чтобы крупа не переварилась, а обязательными добавками являются мак, мед и узвар

Рецепты кутьи на Святой вечер / Фото: Depositphotos

Кутья – это самое главное, что должно стоять на столе в рождественский Сочельник. Варианты вкусной и рассыпчатой кутьи – классической, с изюмом и медом, из риса и другие – ниже.

В кутью можно добавлять сухофрукты, фрукты и ягоды, мак, орехи, а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

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Как сварить рассыпчатую кутью

Пшеницу перебрать, убрать испорченные зерна и мусор. Вымыть, залить чистой холодной водой, дать набухнуть в течение суток или оставить минимум на 2-3 часа.

В кастрюле (желательно чугунной) нагреть до кипения воду, всыпать пшеницу (воду предварительно слить, зерна откинуть на дуршлаг). Соотношение крупы и воды: на одну часть по объему сухой крупы три части воды.

Вскипятить, убавить огонь, варить без соли до готовности. Готовая пшеница – мягкая, но форму не теряет.

Практически готовую пшеницу немного посолить, лишнюю жидкость слить (но не выливать – она может еще пригодиться), кашу охладить и использовать для приготовления рождественской кутьи.

Рецепт классической кутьи

Фото: depositphotos.com Реклама

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы;

3 стакана воды;

1/2 стакана мака;

1/2 стакана порезанных орехов;

1/2 стакана изюма;

2 -3 ст. ложки меда.

Как приготовить:

Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности. Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду. Мак измельчить в кофемолке. Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой. Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать. Подавать кутью холодной.

Кутья: рецепт с изюмом и медом

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Ингредиенты:

2 стакана пшеницы;

1 стакан мака;

1/2 стакана сахара;

3 ст. л. меда;

щепотка соли, изюм, грецкие орехи.

Как приготовить:

Четыре стакана воды довести до кипения. Добавить пшеницу и снова вскипятить. Откинуть пшеницу на дуршлаг, промыть холодной водой. Выложить в чугунок, залить водой (на два пальца выше уровня пшеницы), добавить соль и довести до кипения. Накрыть плотно крышкой и поставить в духовку, разогретую до 160 °С. Через 30 минут выключить огонь и оставить в теплой духовке еще на 1,5-2 часа, пока вся вода не впитается. Мак промыть и залить кипятком на 2-3 часа. Потолочь с ступке (или растереть в блендере), пока не появиться "молочко". Важно хорошо растереть мак, чтобы он стал мягким. Всыпать сахар и перетереть еще раз. Добавить мак и мед к пшенице, хорошо перемешать. Всыпать распаренный изюм и дробленные грецкие орехи.

Рецепт кутьи из риса

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 стакан круглозернового риса;

0,5 стакана мака;

1 стакан очищенных грецких орехов;

0,5 стакана изюма;

мед.

Как приготовить:

Рис отварить до готовности и остудить. Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая. Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить. Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и измельчить. Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце добавить мед или узвар.

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Рецепт рождественской кутьи

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г пшеницы;

вода;

200 г мака;

орехи и сухофрукты;

2 ст. л. меда.

Как приготовить:

Пшеницу перебрать и хорошо промыть. Залить холодной водой и оставить на ночь. Утром аккуратно слить жидкость. Влить чистую воду (ее должно быть в два раза больше, чем пшеницы). Довести до кипения и уменьшить огонь до минимума. Готовить, пока пшеница не впитает всю воду. Это займет 2-3 часа. Если вода выкипит раньше, добавить немного больше жидкости. Мак залить на ночь кипятком. Утром процедить через марлю. Затем протереть с помощью блендера или ступки (так сохранится маковое молочко). Подготовленный мак нужно хранить в холодильнике, так как он имеет свойство быстро скисать. К готовой пшенице добавить тертый мак, мед (желательно использовать смесь гречневого и цветочного), колотые орехи, курагу, инжир и клюкву. Можно добавить вишневое варенье по вкусу. В конце отрегулировать густоту кутьи, добавив кипяченую воду или узвар.

Рецепт рождественской кутьи из пшеницы

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

350 г пшеницы;

50-100 г мака;

2-3 ст. л. меда;

100 г грецких орехов или фундука;

100 г изюма;

100 г кураги.

Как приготовить: