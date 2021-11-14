Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Как приготовить лаханоризо – тушеную капусту с рисом из Греции

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 ноября, 14:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это не самое известное блюдо Греции, зато его обожают готовить местные хозяйки. Рецепт подойдет как для плиты, так и для мультиварки. Важно – лук и морковь нарезать крупно
Тушеная капуста с рисом лаханоризо
Тушеная капуста с рисом лаханоризо / Фото: instagram.com/adishakti_club/

По сути, это ленивые голубцы, только без мяса. Лаханоризо не входит в список коронных национальных блюд Греции, это домашняя кухня.

Лук и морковь для него нарезаются крупно. В остальном – все, как обычно бывает с тушеной капустой. Разве что автор рецепта – adishakti_club – включила к ингредиентам сок половины лимона для легкой кислинки.

Реклама

Лаханоризо

Ингредиенты:

  • 1 шт. капуста средняя;
  • по 2 шт. лук репчатый средний, морковь;
  • 150 г масло оливковое;
  • 1 шт. паприка или красный болгарский перец;
  • по 1 ч. л. томатная паста, соль;
  • 200 г рис;
  • половина лимона;
  • пучок петрушки;
  • по вкусу – перец красный молотый, кориандр.

Как приготовить:

  1. Очистить лук и нарезать кубиками, морковь – кружками. В сотейник налить масло и пассеровать до золотистого цвета. Капусту порезать как на салат и добавить к луку. Посолить и хорошо перемешать.
  2. Тушить под крышкой на среднем огне 20-30 минут, пока капуста не станет мягкой и поменяет цвет. При необходимости нужно добавить немного воды.
  3. Перец очистить, порезать соломкой, добавить к овощам и все перемешать.
  4. Добавить в сотейник рис и влить томат или размешанную с 1/2 стакана воды томатную пасту, всыпать специи и перемешать.
  5. Доливать воду в сотейник по мере необходимости. Тушить, пока рис не будет почти готов. Влить сок половинки лимона и резанную зелень. Снять с огня, накрыть крышкой и дать рису впитать жидкость.
  6. Украсить зеленью.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять