Как приготовить лаханоризо – тушеную капусту с рисом из Греции

По сути, это ленивые голубцы, только без мяса. Лаханоризо не входит в список коронных национальных блюд Греции, это домашняя кухня.
Лук и морковь для него нарезаются крупно. В остальном – все, как обычно бывает с тушеной капустой. Разве что автор рецепта – adishakti_club – включила к ингредиентам сок половины лимона для легкой кислинки.
Лаханоризо
Ингредиенты:
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- 1 шт. капуста средняя;
- по 2 шт. лук репчатый средний, морковь;
- 150 г масло оливковое;
- 1 шт. паприка или красный болгарский перец;
- по 1 ч. л. томатная паста, соль;
- 200 г рис;
- половина лимона;
- пучок петрушки;
- по вкусу – перец красный молотый, кориандр.
Как приготовить:
- Очистить лук и нарезать кубиками, морковь – кружками. В сотейник налить масло и пассеровать до золотистого цвета. Капусту порезать как на салат и добавить к луку. Посолить и хорошо перемешать.
- Тушить под крышкой на среднем огне 20-30 минут, пока капуста не станет мягкой и поменяет цвет. При необходимости нужно добавить немного воды.
- Перец очистить, порезать соломкой, добавить к овощам и все перемешать.
- Добавить в сотейник рис и влить томат или размешанную с 1/2 стакана воды томатную пасту, всыпать специи и перемешать.
- Доливать воду в сотейник по мере необходимости. Тушить, пока рис не будет почти готов. Влить сок половинки лимона и резанную зелень. Снять с огня, накрыть крышкой и дать рису впитать жидкость.
- Украсить зеленью.