Как приготовить морковь по-корейски, которую можно есть через 10 минут

Из особенных специй – кориандр молотый и красный перец. Морковь можно есть сразу же, но лучше дать ей постоять в холодильнике несколько часов

Морковь по-корейски / Фото: Depositphotos

Любые овощи в маринаде можно сделать за считанные минуты, о маринованной свекле мы рассказывали. То же самое касается и моркови.

Нужно сказать, что морковь по-корейски – вообще некорейское блюдо. Она была придумана в 1990-ые местными корейцами. По сути, это был кулинарный маркетинговый ход.

Реклама

И хорошо, что он был. Морковь по-корейски – отличная закуска и гарнир, может быть более острая или более мягкая по специям.

Морковь можно есть сразу же, для более насыщенного вкуса подержите ее несколько часов в холодильнике.

Рецепт канала Рецепты Bon Appetit рассчитан на один килограмм моркови.

Реклама

Морковь по-корейски

Морковь по-корейски / Фото: instagram.com/morkov_the_best

Ингредиенты:

морковь – 1 кг;

маленькая луковица – 1 шт.;

чеснок – 1 зуб.;

соль, красный перец – по 1 ч. л.;

сахар, молотый кориандр, черный перец – по 0,5 ч. л.;

несколько капель уксуса.

Еще из моркови можно сделать сочные котлеты, рецепт найдете здесь.

Реклама

Как приготовить: