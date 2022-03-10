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Как приготовить морковь по-корейски, которую можно есть через 10 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 марта, 08:15
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Из особенных специй – кориандр молотый и красный перец. Морковь можно есть сразу же, но лучше дать ей постоять в холодильнике несколько часов
Морковь по-корейски
Морковь по-корейски / Фото: Depositphotos

Любые овощи в маринаде можно сделать за считанные минуты, о маринованной свекле мы рассказывали. То же самое касается и моркови.

Нужно сказать, что морковь по-корейски – вообще некорейское блюдо. Она была придумана в 1990-ые местными корейцами. По сути, это был кулинарный маркетинговый ход.

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И хорошо, что он был. Морковь по-корейски – отличная закуска и гарнир, может быть более острая или более мягкая по специям.

Морковь можно есть сразу же, для более насыщенного вкуса подержите ее несколько часов в холодильнике.

Рецепт канала Рецепты Bon Appetit рассчитан на один килограмм моркови.

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Морковь по-корейски

Морковь по-корейски
Морковь по-корейски / Фото: instagram.com/morkov_the_best

Ингредиенты:

  • морковь – 1 кг;
  • маленькая луковица – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • соль, красный перец – по 1 ч. л.;
  • сахар, молотый кориандр, черный перец – по 0,5 ч. л.;
  • несколько капель уксуса.

Еще из моркови можно сделать сочные котлеты, рецепт найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Морковь натереть. Добавить сахар и уксус, перемешать. Измельчить чеснок, смешать с морковью. Добавить красный перец и кориандр.
  2. Лук тонко нарезать и обжарить на растительном масло до мягкости.
  3. К луку добавить красный перец, перемешать. Добавить к моркови, снова перемешать.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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