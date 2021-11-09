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Как приготовить немецкий яблочный блин, который вкусно есть не только по утрам

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 ноября, 12:34
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Яблоки для блина обжариваются на сливочном масле с добавлением сахара, корицы и сока лимона. Затем это все заливается тестом и выпекается в духовке
Немецкий яблочный блин
Немецкий яблочный блин / Фото: instagram.com/feedtheswimmers/

Да, в Германии тоже едят блины. Причем особо не заморачиваясь с их приготовлением. Впрочем, с этим делом не заморачиваются не только немцы. Чего стоит "Голландская малышка" из США. Этот блин, большой достаточно, выпекается в духовке в одной чугунной сковороде.

Для немецкого яблочного блина от фудблогера feedtheswimmers нужно два крупных яблока и греческий йогурт.

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Немецкий яблочный блин

Ингредиенты:

  • 100 г пшеничной муки;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 2 яйца;
  • 3/4 стакана греческого йогурта (жирного);
  • 1 ч. л. ванильного сахара.

Для яблок:

  • 2 шт. больших яблока;
  • 50 г сахара;
  • 2 ст. л. сливочного масла,
  • 1/4 ч. л. корицы;
  • 1 ч. л. сока лимона.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Соедините сухие ингредиенты. Добавьте влажные ингредиенты и тщательно перемешайте. Отложите в сторону.
  2. Два больших яблока очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками. Обжарьте яблоки с сахаром и корицей на сливочном масле в чугунной сковороде около 8 минут. Снимите с огня, добавьте сок лимона, перемешайте.
  3. Вылейте тесто по краям сковороды, а затем на яблоки. Выпекайте примерно 15 минут, пока края не поднимутся, а центр не станет золотистым. Украсьте сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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