Как приготовить пасту Папы Римского, жемчужину макаронного искусства Италии

Pasta alla Papalina или паста Папы Римского – одна из самых любимых и популярных в ресторанах столицы Италии. В ее основе – фетучини, ветчина, зеленый горошек и пармезан.
Есть версия, что "паста для Папы" была придумана в 1939 году в ресторане La Cisterna, когда туда зашел тогда еще кардинал Эухенио Пачелли, а в будущем Папа Пий XII.
За основу был взят рецепт карбонары. Она была приготовлена с менее жирным пармезаном, свиные щечки или бекон заменила ветчина и добавлен обжаренный на сливочном масле лук.
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Что касается горошка, то на кулинарном сайте Тhe-pasta-project говорят так: он в пасте Папы Римского все же должен быть.
Другая версия происхождения рецепта говорит о том, что его автор – шеф-повар Ватикана, а придумал он это блюдо в середине 1950-ых, когда Папа Пий XII вошел на престол.
Так что если цените итальянскую кухню, обожаете разные вариации приготовления пасты – обязательно попробуйте и эту.
Паста Папы Римского
Ингредиенты:
- 400 г фетучини;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 1 луковица, мелко нарезанная;
- 300 г сырокопченой ветчины;
- 200 г замороженного зеленого горошка;
- 150 г тертого пармезана;
- 2 яйца;
- 200 мл жирных сливок;
- соль, черный молотый перец.
Как приготовить:
- Очистите и мелко нарежьте лук, нарежьте ветчину небольшими кубиками, взбейте яйца с тертым пармезаном.
- Отварите горошек в течение 5-7 минут в подсоленной воде.
- Поставьте кастрюлю с водой, чтобы приготовить пасту. Когда закипит, добавьте соль и снова доведите до кипения.
- Обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле или оливковом до полупрозрачности. Добавьте ветчину и готовьте несколько минут. Добавьте горох и тушите еще пару минут.
- Влейте жирные сливки, перемешайте. Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу.
- Приготовьте пасту аль денте, согласно инструкции на упаковке. Слейте воду и добавьте в сливочный соус.
- Добавьте соус с взбитыми яйцами и сыром. Хорошо перемешайте, пока паста не покроется сливочным соусом. Подавайте сразу же, обильно посыпав молотым черным перцем.
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