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Как приготовить пикадильо, ароматное кубинское блюдо из фарша

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 февраля, 18:41
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Существует легенда, что Эрнест Хемингуэй обожал это блюдо и советовал своему окружению посетить кубинские забегаловки и попробовать пикадильо. Нужны говяжий фарш, помидоры и зеленые оливки
Пикадильо
Пикадильо / Фото: instagram.com/safarovadinara

Из фарша и картофеля в Аргентине готовят замечательный пирог, на Кубе придумали пикадильо.

Приготовить его очень просто – фарш обжаривается с луком и помидорами, потом добавляются оливки, нарезанные или целыми.

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Рецептов у пикадильо много, часто к мясу добавляют картофель, фасоль или рис.

Последний лучше приготовить на гарнир.

Рецепт со страницы home_gourmet._.

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Пикадильо

Пикадильо
Пикадильо / Фото: instagram.com/home_gourmet._/

Ингредиенты:

  • фарш говяжий – 500 г;⠀
  • оливки зеленые (без косточек) – 90 г;⠀
  • помидор – 4 шт.;⠀
  • лук репчатый – 2 шт.;⠀
  • масло оливковое – 2 ст. л.;⠀
  • соевый соус – 3 ст. л.;⠀
  • перец чили – по вкусу;⠀
  • чеснок (гранулированный) – 2 ч. л.;⠀
  • лавровый лист – 2 шт.;⠀
  • вода – 100 мл.⠀

В Греции из фарша и макарон готовят нежную запеканку пастицио. Ее рецепт найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Выложить фарш на разогретую сковородку на сильный огонь. Обжарить на оливковом масле примерно 5-8 минут.⠀
  2. Добавить 100 мл воды и 3 ст. л. соевого соуса. Тушить 20 минут на медленном огне.⠀
  3. Нарезать лук и помидоры на средние кубики. Добавить к фаршу.⠀
  4. Добавить чеснок, перец чили и 2 лавровых листа. Приоткрыть крышку, чтобы вода начала испаряться.⠀
  5. Как только выкипит вода, добавить оливки (порезанные или целые) в фарш. Тушить 10 минут, периодически помешивая.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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