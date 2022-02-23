Как приготовить пикадильо, ароматное кубинское блюдо из фарша

Из фарша и картофеля в Аргентине готовят замечательный пирог, на Кубе придумали пикадильо.
Приготовить его очень просто – фарш обжаривается с луком и помидорами, потом добавляются оливки, нарезанные или целыми.
Рецептов у пикадильо много, часто к мясу добавляют картофель, фасоль или рис.
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Последний лучше приготовить на гарнир.
Рецепт со страницы home_gourmet._.
Пикадильо
Ингредиенты:
- фарш говяжий – 500 г;⠀
- оливки зеленые (без косточек) – 90 г;⠀
- помидор – 4 шт.;⠀
- лук репчатый – 2 шт.;⠀
- масло оливковое – 2 ст. л.;⠀
- соевый соус – 3 ст. л.;⠀
- перец чили – по вкусу;⠀
- чеснок (гранулированный) – 2 ч. л.;⠀
- лавровый лист – 2 шт.;⠀
- вода – 100 мл.⠀
В Греции из фарша и макарон готовят нежную запеканку пастицио. Ее рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Выложить фарш на разогретую сковородку на сильный огонь. Обжарить на оливковом масле примерно 5-8 минут.⠀
- Добавить 100 мл воды и 3 ст. л. соевого соуса. Тушить 20 минут на медленном огне.⠀
- Нарезать лук и помидоры на средние кубики. Добавить к фаршу.⠀
- Добавить чеснок, перец чили и 2 лавровых листа. Приоткрыть крышку, чтобы вода начала испаряться.⠀
- Как только выкипит вода, добавить оливки (порезанные или целые) в фарш. Тушить 10 минут, периодически помешивая.