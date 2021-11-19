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Пот-пай с индейкой – рецепт пирога, в котором начинки больше, чем теста

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
19 ноября, 18:10
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Это традиционные американские пироги. Больше похожи на сочное рагу, запеченное под корочкой из теста. Лучше готовить их в горшках, но можно использовать сковороду для духовки
Пот-пай с индейкой
Пот-пай с индейкой / Фото: instagram.com/olya.nelson.cook

Сразу нужно сказать, что пироги, в которых сочной начинки больше теста – уже хорошо. Пот-пай соответствует этому требованию абсолютно.

Тесто у этих пирогов только сверху. На него стоит немного надавить вилкой – и открывается сочная ароматная начинка, которая больше походит на рагу.

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Пот-пай можно перевести как пирог в горшках, но если их нет, используйте сковороду для духовки. В рецепте от olya.nelson.cook есть замороженная овощная смесь.

Пот-пай с индейкой

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки;
  • 1 ч. л. сухих дрожжей;
  • щепотка соли;
  • по 2 ст. л. оливкового масла, крахмала;
  • 0,5 стакана теплой воды;
  • 400 г грудки индейки;
  • 2 стебля сельдерея;
  • по 1 шт. лук-шалот, болгарский перец, яйцо;
  • 450 г замороженной овощной смеси;
  • 2 стакана бульона.

Как приготовить:

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  1. Замариновать индейку в своих любимых специях и оставить в холодильнике.
  2. В просеянную муку добавить дрожжи и соль. Влить воду с 2 ст. л. оливкового масла. Замесить тесто, смазать оливковым маслом, накрыть пленкой и оставить на 40 минут.
  3. Индейку обжарить на сковороде до румяной корочки. Убрать на тарелку.
  4. Нарезать лук, перец и сельдерей. Обжарить в той же сковороде сначала лук, затем добавить сельдерей и перец. Готовить 5 минут.
  5. Добавить замороженные овощи и бульон. Посолить, поперчить. Тушить 5 минут.
  6. Добавить в крахмал немного воды и хорошо перемешать, вылить к овощам. Вернуть индейку в сковороду и тушить несколько минут.
  7. Распределить начинку в горшочки, если смесь получилась густая, добавить немного бульона.
  8. Разделить тесто на 3-4 части (в зависимости от количества горшочков).
  9. Раскатать каждую часть до размеров, бОльших диаметра горшочков. Накрыть тестом. Сделать отверстия в тесте. Запекать 35-40 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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