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Рыба на Новый год-2022 – интересные рецепты для семги, форели, скумбрии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 ноября, 13:09
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Семга готовится на сковороде и тушится в сливочном соусе там же. Форель тоже нужно слегка обжарить, а потом запечь в маринаде на основе цитрусовых. Из скумбрии получается отличный шашлык, он готовится в духовке
Рецепты из рыбы на Новый год-2022
Рецепты из рыбы на Новый год-2022 / Фото: Depositphotos

Мы знаем, что Новый год-2022 – это год Тигра, мы помним, что к рыбе Тигр равнодушен, поэтому она не должна быть в центре стола.

Но лучше себе не отказывать и позволить съесть любимую рыбу, ведь праздник же.

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Семга в сливочном соусе по рецепту make.me.yummy готовится на сковороде , форель от svettt_avdeevaзапекается в соусе с апельсиновым соком и подается с обжаренными на сухой сковороде апельсинами.

И наконец, шашлык из скумбрии от sweetandtastyhouse. Он готовится в духовке на шпажках.

Так что если пока не определились, что приготовить из рыбы на Новый год, можно испробовать эти варианты.

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Шашлык из скумбрии (рецепт для духовки)

Шашлык из скумбрии (рецепт для духовки)
Шашлык из скумбрии (рецепт для духовки) / Фото: instagram.com/sweetandtastyhouse/

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Филе средней скумбрии – 2 шт.

Для маринада:

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  • Паприка, орегано – по 1/2 ч. л.
  • Сушеный чеснок – 1/4 ч. л.
  • Цедра 1 апельсина
  • Сок половины апельсина
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты для маринада. Выложить рыбу и оставить мариноваться на 15-20 минут.
  2. Скрутить каждое филе рулетом и нанизать их на шпажки. Сложить в форму для запекания.
  3. Запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут до готовности.

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Форель с цитрусовыми

Форель с цитрусовыми
Форель с цитрусовыми / Фото: instagram.com/svettt_avdeeva/

Ингредиенты:

  • Форель – 400 г
  • Апельсин, болгарский перец – по 1 шт.
  • Масло оливковое – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 20 мл
  • Креветки (крупные) – 6-8шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Мука пшеничная – 4 ст. л.
  • Масло сливочное – 30 г

Как приготовить:

  1. Рыбу нарезать порционными кусками. Натереть солью и перцем. Обвалять в муке и обжарить на растительном масле, но не до готовности, не более 2 минут.
  2. Распустить в сковороде сливочное масло, обжарить болгарский перец, порезанный соломкой, и креветки, 2 минуты. Влить соевый соус и выжать сок из половинки апельсина. Довести до кипения, огонь убрать.
  3. Выложить рыбу в форму, сверху выложить перец с креветками вместе с жидкостью. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
  4. Вторую половину апельсина нарезать кольцами, обжарить до румяной корочки на сухой сковороде. Подавать рыбу с обжаренными апельсинами.

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Семга в сливочном соусе

Семга в сливочном соусе
Семга в сливочном соусе / Фото: instagram.com/make.me.yummy/

Ингредиенты:

  • Семга – 500 г
  • Желток – 1 шт.
  • Французская горчица – 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Сливки 15% – 200 мл
  • Сухие травы
  • Укроп
  • Масло растительное для обжаривания

Как приготовить:

  1. Семгу обжарить на масле с двух сторон.
  2. Для соуса желток и горчицу взбить венчиком, добавить мелко нарубленный чеснок, сливки, травы, укроп. Перемешать.
  3. Влить соус в сковороду с рыбой, протушить 5 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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