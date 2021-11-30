Рыба на Новый год-2022 – интересные рецепты для семги, форели, скумбрии

Мы знаем, что Новый год-2022 – это год Тигра, мы помним, что к рыбе Тигр равнодушен, поэтому она не должна быть в центре стола.
Но лучше себе не отказывать и позволить съесть любимую рыбу, ведь праздник же.
Семга в сливочном соусе по рецепту make.me.yummy готовится на сковороде , форель от svettt_avdeevaзапекается в соусе с апельсиновым соком и подается с обжаренными на сухой сковороде апельсинами.
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И наконец, шашлык из скумбрии от sweetandtastyhouse. Он готовится в духовке на шпажках.
Так что если пока не определились, что приготовить из рыбы на Новый год, можно испробовать эти варианты.
Шашлык из скумбрии (рецепт для духовки)
Ингредиенты (на 2 порции):
- Филе средней скумбрии – 2 шт.
Для маринада:
- Паприка, орегано – по 1/2 ч. л.
- Сушеный чеснок – 1/4 ч. л.
- Цедра 1 апельсина
- Сок половины апельсина
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты для маринада. Выложить рыбу и оставить мариноваться на 15-20 минут.
- Скрутить каждое филе рулетом и нанизать их на шпажки. Сложить в форму для запекания.
- Запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут до готовности.
Форель с цитрусовыми
Ингредиенты:
- Форель – 400 г
- Апельсин, болгарский перец – по 1 шт.
- Масло оливковое – 1 ст. л.
- Соевый соус – 20 мл
- Креветки (крупные) – 6-8шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Мука пшеничная – 4 ст. л.
- Масло сливочное – 30 г
Как приготовить:
- Рыбу нарезать порционными кусками. Натереть солью и перцем. Обвалять в муке и обжарить на растительном масле, но не до готовности, не более 2 минут.
- Распустить в сковороде сливочное масло, обжарить болгарский перец, порезанный соломкой, и креветки, 2 минуты. Влить соевый соус и выжать сок из половинки апельсина. Довести до кипения, огонь убрать.
- Выложить рыбу в форму, сверху выложить перец с креветками вместе с жидкостью. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
- Вторую половину апельсина нарезать кольцами, обжарить до румяной корочки на сухой сковороде. Подавать рыбу с обжаренными апельсинами.
Семга в сливочном соусе
Ингредиенты:
- Семга – 500 г
- Желток – 1 шт.
- Французская горчица – 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Сливки 15% – 200 мл
- Сухие травы
- Укроп
- Масло растительное для обжаривания
Как приготовить:
- Семгу обжарить на масле с двух сторон.
- Для соуса желток и горчицу взбить венчиком, добавить мелко нарубленный чеснок, сливки, травы, укроп. Перемешать.
- Влить соус в сковороду с рыбой, протушить 5 минут.
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