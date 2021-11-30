Рыба на Новый год-2022 – интересные рецепты для семги, форели, скумбрии

Семга готовится на сковороде и тушится в сливочном соусе там же. Форель тоже нужно слегка обжарить, а потом запечь в маринаде на основе цитрусовых. Из скумбрии получается отличный шашлык, он готовится в духовке

Рецепты из рыбы на Новый год-2022 / Фото: Depositphotos

Мы знаем, что Новый год-2022 – это год Тигра, мы помним, что к рыбе Тигр равнодушен, поэтому она не должна быть в центре стола.

Но лучше себе не отказывать и позволить съесть любимую рыбу, ведь праздник же.

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Семга в сливочном соусе по рецепту make.me.yummy готовится на сковороде , форель от svettt_avdeevaзапекается в соусе с апельсиновым соком и подается с обжаренными на сухой сковороде апельсинами.

И наконец, шашлык из скумбрии от sweetandtastyhouse. Он готовится в духовке на шпажках.

Так что если пока не определились, что приготовить из рыбы на Новый год, можно испробовать эти варианты.

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Шашлык из скумбрии (рецепт для духовки)

Шашлык из скумбрии (рецепт для духовки) / Фото: instagram.com/sweetandtastyhouse/

Ингредиенты (на 2 порции):

Филе средней скумбрии – 2 шт.

Для маринада:

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Паприка, орегано – по 1/2 ч. л.

Сушеный чеснок – 1/4 ч. л.

Цедра 1 апельсина

Сок половины апельсина

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Смешать все ингредиенты для маринада. Выложить рыбу и оставить мариноваться на 15-20 минут. Скрутить каждое филе рулетом и нанизать их на шпажки. Сложить в форму для запекания. Запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут до готовности.

Форель с цитрусовыми

Форель с цитрусовыми / Фото: instagram.com/svettt_avdeeva/

Ингредиенты:

Форель – 400 г

Апельсин, болгарский перец – по 1 шт.

Масло оливковое – 1 ст. л.

Соевый соус – 20 мл

Креветки (крупные) – 6-8шт.

Соль, перец – по вкусу

Мука пшеничная – 4 ст. л.

Масло сливочное – 30 г

Как приготовить:

Рыбу нарезать порционными кусками. Натереть солью и перцем. Обвалять в муке и обжарить на растительном масле, но не до готовности, не более 2 минут. Распустить в сковороде сливочное масло, обжарить болгарский перец, порезанный соломкой, и креветки, 2 минуты. Влить соевый соус и выжать сок из половинки апельсина. Довести до кипения, огонь убрать. Выложить рыбу в форму, сверху выложить перец с креветками вместе с жидкостью. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Вторую половину апельсина нарезать кольцами, обжарить до румяной корочки на сухой сковороде. Подавать рыбу с обжаренными апельсинами.

Семга в сливочном соусе

Семга в сливочном соусе / Фото: instagram.com/make.me.yummy/

Ингредиенты:

Семга – 500 г

Желток – 1 шт.

Французская горчица – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Сливки 15% – 200 мл

Сухие травы

Укроп

Масло растительное для обжаривания

Как приготовить: