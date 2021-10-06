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Как приготовить сахарные конфеты дальгона из сериала "Игра в кальмара"

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 октября, 16:01
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В основе конфет – сахар и пищевая сода. По вкусу они скорее напоминают ириску. Чтобы получить рисунок на конфете, можно использовать металлические фигурные формы для печенья
Рецепт сахарных конфет из сериала "Игры в кальмара"
Рецепт сахарных конфет из сериала "Игры в кальмара" / Фото: www.koreanbapsang.com

Пока "Игра в кальмара" продолжает набирает обороты в популярности среди сериаломанов, мир заинтересовали сахарные конфеты, от которых зависит жизнь героев фильма. Оказывается, это популярный южнокорейский стрит-фуд. Есть сладости на палочке тоже нужно уметь. Задача – осторожно отломить конфету до выдавленной фигурки, не повредив ее. Интересно, что известный кофе дальгона – тренд в мире кофе прошлого года – получил свое название благодаря этим конфетам. Готовить дальгона можно на палочке и без нее.

Сахарные конфеты дальгона

Сахарные конфеты дальгона
Сахарные конфеты дальгона / Фото: instagram.com/yimway/

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Ингредиенты на одну порцию:

  • Коричневый или белый сахар – 3 ст. л.
  • Щепотка пищевой соды

Как приготовить:

  1. Нагреть сахар на антипригарной сковороде в течение 5-7 минут. Сироп должен стать янтарным. Помешивать нужно с помощью деревянной шпажки.
  2. Добавитт щепотку соды и интенсивно мешать, пока сироп не станет светлеть и не увеличится в объеме.
  3. Вылить карамельную массу на железную поверхность или пергамент, дать остыть несколько минут. С помощью формочек для печенья выдавить рисунок и остудить.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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