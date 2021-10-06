Как приготовить сахарные конфеты дальгона из сериала "Игра в кальмара"

В основе конфет – сахар и пищевая сода. По вкусу они скорее напоминают ириску. Чтобы получить рисунок на конфете, можно использовать металлические фигурные формы для печенья

Рецепт сахарных конфет из сериала "Игры в кальмара" / Фото: www.koreanbapsang.com

Пока "Игра в кальмара" продолжает набирает обороты в популярности среди сериаломанов, мир заинтересовали сахарные конфеты, от которых зависит жизнь героев фильма. Оказывается, это популярный южнокорейский стрит-фуд. Есть сладости на палочке тоже нужно уметь. Задача – осторожно отломить конфету до выдавленной фигурки, не повредив ее. Интересно, что известный кофе дальгона – тренд в мире кофе прошлого года – получил свое название благодаря этим конфетам. Готовить дальгона можно на палочке и без нее.

Сахарные конфеты дальгона

Сахарные конфеты дальгона / Фото: instagram.com/yimway/

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Ингредиенты на одну порцию:

Коричневый или белый сахар – 3 ст. л.

Щепотка пищевой соды

Как приготовить:

Нагреть сахар на антипригарной сковороде в течение 5-7 минут. Сироп должен стать янтарным. Помешивать нужно с помощью деревянной шпажки. Добавитт щепотку соды и интенсивно мешать, пока сироп не станет светлеть и не увеличится в объеме. Вылить карамельную массу на железную поверхность или пергамент, дать остыть несколько минут. С помощью формочек для печенья выдавить рисунок и остудить.

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