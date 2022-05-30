Как приготовить салат "Коул слоу" с капустой – лучшее к мясу, шашлыку и барбекю

Кроме капусты, этот салат невозможен без моркови. Важно количество заправки. Правильно, когда она обволакивает ингредиенты, а не когда они плавают в ней

Салат "Коул слоу" готовится из капусты / Фото: Depositphotos

Существуют салаты, которые своим выверенным вкусом подталкивают к появлению других рецептов. Так произошло с японским картофельным, он появился под очевидным влиянием оливье.

Что касается самого известного в США "Коул слоу", то он берет свое начало от нидерландского рецепта, опубликованного в начале 18-го века.

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Тогда предлагалось тонко нашинковать капусту, залить ее горячим растительным маслом и заправить уксусом.

Сегодня к салату добавляют лук, болгарский перец, зеленое яблоко – все зависит от ваших личных предпочтений.

Без "Коул слоу" в Штатах не обходится ни один пикник, салат действительно хорош с мясом.

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По правилам заправляется майонезом, fengshui_home предлагает соус на основе сметаны.

Салат "Коул слоу"

Салат "Коул слоу"

Ингредиенты:

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морковь;

капуста.

Для заправки:

сметана – 6 ст. л.;

горчица – на кончике ножа;

уксус яблочный, сок лимона – по 1 ч. л.;

сахар – 1 ст. л. без горки или чуть меньше;

соль, перец.

Как приготовить:

Нашинковать капусту, морковь натереть. Капусту слегка помять руками. Соединить ингредиенты для заправки, довести до вкуса солью и перцем. Заправить салат и дать постоять в холодильнике 25-30 минут.

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