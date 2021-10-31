Как приготовить самые хрустящие пирожки пастицци, которыми гордятся на Мальте

Они выполнены в форме лодочки. Начинка – соленая рикотта или пюре из зеленого горошка, должна обязательно слегка просматриваться. Мальтийцы считают пастицци национальным кулинарным достоянием

Мальтийские пирожки пастицци / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

Сначала они аппетитно похрустят, а потом в секунду растают во рту. Пастиццы, мегаслоеные пирожки из Мальты, национальное достояние. По всему острову разбросаны пастиццерии, где можно купить эти пирожки. Мальтийцы неоднократно просили правительство утвердить праздник в честь этих пирожков.

Для рецепта от Іnternationalcuisine.com понадобятся рикотта и сушеный горох, который нужно отварить заранее.

Реклама

Если любите слоеную выпечку, которая еще и попала в список самых известных пирожков мира, то пора готовить пастицци.

Пастицци – особенности выпечки

Традиционная начинка – рикотта с зеленым горошком или просто рикотта, или гороховое пюре. Иногда можно встретить пастиццы с курицей или мясом.

Текстура начинки не должна быть слишком плотной, но и слишком жидкой или кремообразной она тоже не бывает. Есть пастицци нужно сразу же. Именно свежеприготовленные они максимально вкусные.

Реклама

Пастицци – рецепт

Мальтийские пирожки пастицци / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

Ингредиенты для теста:

Реклама

4 листа слоеного теста.

Начинка из рикотты:

1 чашка рикотты;

1 слегка взбитое яйцо;

1/4 нарезанной свежей петрушки;

1 горсть пармезана;

соль и черный перец – по вкусу.

Начинка из гороха карри:

3/4 стакана сушеного колотого гороха;

1 маленькая луковица;

1 ч. л. карри;

соль и перец – по вкусу.

Как приготовить: