Как приготовить самые хрустящие пирожки пастицци, которыми гордятся на Мальте

Сначала они аппетитно похрустят, а потом в секунду растают во рту. Пастиццы, мегаслоеные пирожки из Мальты, национальное достояние. По всему острову разбросаны пастиццерии, где можно купить эти пирожки. Мальтийцы неоднократно просили правительство утвердить праздник в честь этих пирожков.
Для рецепта от Іnternationalcuisine.com понадобятся рикотта и сушеный горох, который нужно отварить заранее.
Если любите слоеную выпечку, которая еще и попала в список самых известных пирожков мира, то пора готовить пастицци.
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Пастицци – особенности выпечки
Традиционная начинка – рикотта с зеленым горошком или просто рикотта, или гороховое пюре. Иногда можно встретить пастиццы с курицей или мясом.
Текстура начинки не должна быть слишком плотной, но и слишком жидкой или кремообразной она тоже не бывает. Есть пастицци нужно сразу же. Именно свежеприготовленные они максимально вкусные.
Пастицци – рецепт
Ингредиенты для теста:
- 4 листа слоеного теста.
Начинка из рикотты:
- 1 чашка рикотты;
- 1 слегка взбитое яйцо;
- 1/4 нарезанной свежей петрушки;
- 1 горсть пармезана;
- соль и черный перец – по вкусу.
Начинка из гороха карри:
- 3/4 стакана сушеного колотого гороха;
- 1 маленькая луковица;
- 1 ч. л. карри;
- соль и перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Для начинки из рикотты смешайте все ингредиенты и отложите.
- Для начинки из гороха карри тщательно промойте горох и отварите до готовности.
- Тем временем обжарьте лук, пока он не станет очень мягким. Размягчите горох до состояния неплотного пюре, добавьте лук, карри, соль и перец.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разморозьте слоеное тесто и вырежьте круги нужной формы. Положите начинку (из рикотты или гороха) и сформируйте лодочки. Не защепляйте края до конца, начинка должна просматриваться.
- Выложите пастицци на застеленный противень и выпекайте 20 минут, пока тесто не станет воздушным и золотистым. Остудите на решетке и сразу подавайте.
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