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Как приготовить сербскую плескавицу, котлету-гиганта с сыром внутри

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 октября, 14:44
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Нужен свиной, говяжий фарш, немного бекона и твердый сыр. Иногда встречаются рецепты с брынзой. Плескавицу вкуснее жарить на сковороде-гриль, но подойдет и обычная
Рецепт сербской котлеты плескавицы
Рецепт сербской котлеты плескавицы / Фото: instagram.com/cecil.b.depimp/

Почти 15 сантиметров в диаметре и два – в ширину. Сербская плескавица – самая крупная котлета в мире. Она готовится из двух видов фарша с добавлением сыра и бекона. Идеально, если фарш приготовить самостоятельно и подержать его в холодильнике часов 12-ть, как в рецепте ниже. Если любите, чтобы на обед или ужин были котлеты, то плескавица вполне должна устроить.

К этой котлете подается еще одно блюдо, такой себе белый шарик из феты, сметаны, измельченного чеснока и острого перца. Можно обойтись обычным овощным салатом.

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Сербская котлета плескавица – рецепт

Сербская котлета плескавица
Сербская котлета плескавица / Фото: instagram.com/euphoria.biergarten.oradea/

Ингредиенты:

  • Фарш – 300 г (свиной и говяжий пополам)
  • Лук – 1 шт.
  • Перец чили – 1 ч. л.
  • Соль, перец черный – по вкусу
  • Сыр – 50 г
  • Бекон сырокопченый – несколько ломтиков

Как приготовить:

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  1. Мясо пропустить через мясорубку, добавить немного минеральной воды, накрыть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.
  2. Нарезать бекон, сыр нарезать кубиками, лук измельчить и смешать с фаршем. Добавить специи. Сыр можно добавить внутрь или смешать с фаршем. Сформировать котлеты 10-15 см в диаметре.
  3. Обжарить на гриле с растительным маслом до готовности.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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