Как приготовить сербскую плескавицу, котлету-гиганта с сыром внутри

Нужен свиной, говяжий фарш, немного бекона и твердый сыр. Иногда встречаются рецепты с брынзой. Плескавицу вкуснее жарить на сковороде-гриль, но подойдет и обычная

Рецепт сербской котлеты плескавицы / Фото: instagram.com/cecil.b.depimp/

Почти 15 сантиметров в диаметре и два – в ширину. Сербская плескавица – самая крупная котлета в мире. Она готовится из двух видов фарша с добавлением сыра и бекона. Идеально, если фарш приготовить самостоятельно и подержать его в холодильнике часов 12-ть, как в рецепте ниже. Если любите, чтобы на обед или ужин были котлеты, то плескавица вполне должна устроить.

К этой котлете подается еще одно блюдо, такой себе белый шарик из феты, сметаны, измельченного чеснока и острого перца. Можно обойтись обычным овощным салатом.

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Сербская котлета плескавица – рецепт

Сербская котлета плескавица / Фото: instagram.com/euphoria.biergarten.oradea/

Ингредиенты:

Фарш – 300 г (свиной и говяжий пополам)

Лук – 1 шт.

Перец чили – 1 ч. л.

Соль, перец черный – по вкусу

Сыр – 50 г

Бекон сырокопченый – несколько ломтиков

Как приготовить:

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Мясо пропустить через мясорубку, добавить немного минеральной воды, накрыть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов. Нарезать бекон, сыр нарезать кубиками, лук измельчить и смешать с фаршем. Добавить специи. Сыр можно добавить внутрь или смешать с фаршем. Сформировать котлеты 10-15 см в диаметре. Обжарить на гриле с растительным маслом до готовности.

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