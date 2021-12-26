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Как приготовить шпундру – аутентичное украинское блюдо из мяса и свеклы

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
26 декабря, 12:31
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Идеально, если со свеклой есть и свекольный квас. Мясо в этом случае получается невероятного цвета и очень сочное. В рецепте используются ребра, свинина тоже допускается
Шпундра - рецепт украинского блюда
Шпундра - рецепт украинского блюда / Фото: instagram.com/oleksandr_horchakov/

Рецепт шпундры обязателен к приготовлению, если считаете себя любителем всего, где есть свекла.

О ней, сочной и наваристой, вспоминал Котляревский в своей "Энеиде". Понятно, что это блюдо существовало задолго до написания поэмы.

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В действительно аутентичном рецепте свинина тушится в свекольном квасе. Если хочется приблизиться, то нужно его приготовить.

Натереть свеклу, добавить сахар, ржаной хлеб. Затем залить водой и подержать несколько дней в теплом месте.

А пока известные фудблогеры и профессионалы предлагают немного упрощенные варианты шпундры.

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Рецепт взят со страницы oleksandr_horchakovучастника Мастер-шефа. Александр, в свою очередь, был вдохновлен Евгением Клопотенко и его знаниями в искусстве приготовления шпундры.

Шпундра

Ингредиенты:

  • Ребра – 500 г
  • Свекла – 2-3 шт. небольших
  • Лук – 1 шт. большой
  • Сливочное масло – 40 г
  • Мука пшеничная – 2 ст. л.
  • Яблочный уксус – 3 ст. л
  • Горчица – 1 ст. л
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Ребрышки зачистить, помыть, натереть солью, черным перцем и горчицей и выложить на противень.
  2. Свеклу хорошо помыть, если большая – разрезать пополам и положить к мясу, разрезом вверх. Поставить в духовку на 40-50 минут при 180 градусах.
  3. Ребра убрать, а свеклу оставить в духовке еще на 15-20 минут.
  4. Ребра нарезать или снять мясо с кости.
  5. Свеклу почистить от кожуры и нарезать полукольцами. Положить в сотейник, добавить 3 ст. л. яблочного уксуса и залить водой, чтобы свекла была полностью покрыта. Оставить на час мариноваться.
  6. Нарезать мелко лук и обжарить на сливочном масле в течение нескольких минут, добавить ребрышки, маринованную свеклу и маринад.
  7. Тушить 10 минут, добавить соль по вкусу, 2-3 зубка чеснока (измельченного).
  8. Чтобы загустить соус, в 100 мл холодной воды добавить 2 ст. л. муки и хорошо размешать. Через сито влить в шпундру, быстро размешать, довести до кипения, убрать с огня.
  9. Выложить на тарелку вместе со сметаной и хреном, украсить петрушкой или кинзой.

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Ирина Маслова
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