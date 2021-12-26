Как приготовить шпундру – аутентичное украинское блюдо из мяса и свеклы

Рецепт шпундры обязателен к приготовлению, если считаете себя любителем всего, где есть свекла.
О ней, сочной и наваристой, вспоминал Котляревский в своей "Энеиде". Понятно, что это блюдо существовало задолго до написания поэмы.
В действительно аутентичном рецепте свинина тушится в свекольном квасе. Если хочется приблизиться, то нужно его приготовить.
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Натереть свеклу, добавить сахар, ржаной хлеб. Затем залить водой и подержать несколько дней в теплом месте.
А пока известные фудблогеры и профессионалы предлагают немного упрощенные варианты шпундры.
Рецепт взят со страницы oleksandr_horchakovучастника Мастер-шефа. Александр, в свою очередь, был вдохновлен Евгением Клопотенко и его знаниями в искусстве приготовления шпундры.
Шпундра
Ингредиенты:
- Ребра – 500 г
- Свекла – 2-3 шт. небольших
- Лук – 1 шт. большой
- Сливочное масло – 40 г
- Мука пшеничная – 2 ст. л.
- Яблочный уксус – 3 ст. л
- Горчица – 1 ст. л
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Ребрышки зачистить, помыть, натереть солью, черным перцем и горчицей и выложить на противень.
- Свеклу хорошо помыть, если большая – разрезать пополам и положить к мясу, разрезом вверх. Поставить в духовку на 40-50 минут при 180 градусах.
- Ребра убрать, а свеклу оставить в духовке еще на 15-20 минут.
- Ребра нарезать или снять мясо с кости.
- Свеклу почистить от кожуры и нарезать полукольцами. Положить в сотейник, добавить 3 ст. л. яблочного уксуса и залить водой, чтобы свекла была полностью покрыта. Оставить на час мариноваться.
- Нарезать мелко лук и обжарить на сливочном масле в течение нескольких минут, добавить ребрышки, маринованную свеклу и маринад.
- Тушить 10 минут, добавить соль по вкусу, 2-3 зубка чеснока (измельченного).
- Чтобы загустить соус, в 100 мл холодной воды добавить 2 ст. л. муки и хорошо размешать. Через сито влить в шпундру, быстро размешать, довести до кипения, убрать с огня.
- Выложить на тарелку вместе со сметаной и хреном, украсить петрушкой или кинзой.
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