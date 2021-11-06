Как приготовить венгерский суп "Халасле", который удивит любителей ухи

Идеально, если будет несколько видов речной рыбы и смалец для обжаривания. Последний можно заменить сливочным маслом. После приготовления "Халасле" должен настояться минимум 2 часа

Венгерский рыбный суп "Халасле" / Фото: instagram.com/halpatko

Когда мы говорим "кухня Венгрии", сразу вспоминаем гуляш и пряный и наваристый паприкаш, но на этом останавливаться неправильно.

В этой неморской стране есть удивительный суп "Халасле" и чем больше разной речной рыбы в нем будет, тем лучше.

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Первый официальный рецепт был опубликован в 1871 году и практически сразу "Халасле" вошел в тройку лучших первых блюд страны. Этим супом таверны и рестораны Венгрии заманивают туристов и сегодня. Подавайте его со свежим белым хлебом и бокалом сухого вина.

Foodies.academy разузнали рецепт супа и советуют заменить молотый перец Cascabell, который сложно найти у нас, острой паприкой.

Особенности "Халасле"

Существует много разновидностей этого супа, но неизменным является наличие карпа и паприки. В процессе суп не перемешивается, а томится на очень медленном огне не меньше 4 часов. Поэтому кастрюля для него нужна с толстым дном. Настоящий "Халасле" не терпит присутствия укропа и зеленого лука. А вот репчатый лук – это да. Правда, он тушится в жире, потом обжаривается. Перед добавлением паприки к луку во время обжаривания, ее нужно слегка развести в подсолнечном масле. Паприка ни в коем случае не должна подгореть. Лучше сразу класть ее в бульон. Часто к супу отдельно подают домашнюю лапшу, она добавляется в тарелку. После того, как "Халасле" готов, дайте ему отдохнуть несколько часов и наслаждайтесь.

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Как приготовить суп "Халасле"

Венгерский суп "Халасле" / Фото: instagram.com/horgasztanya_vendeglo

Ингредиенты:

Карп – 2 кг

Другая речная рыба – 1 кг

Лук репчатый – 3 шт.

Бланшированные помидоры – 400 г

Перец сладкий – для подачи

Сладкая паприка молотая – 3 ст. л.

Чеснок – 4 зубчика

Смалец – 50 г

Соль – по вкусу

Острая паприка – 1/2 ч. л.

Как приготовить:

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