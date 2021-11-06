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Как приготовить венгерский суп "Халасле", который удивит любителей ухи

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 ноября, 11:01
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Идеально, если будет несколько видов речной рыбы и смалец для обжаривания. Последний можно заменить сливочным маслом. После приготовления "Халасле" должен настояться минимум 2 часа
Венгерский рыбный суп "Халасле"
Венгерский рыбный суп "Халасле" / Фото: instagram.com/halpatko

Когда мы говорим "кухня Венгрии", сразу вспоминаем гуляш и пряный и наваристый паприкаш, но на этом останавливаться неправильно.

В этой неморской стране есть удивительный суп "Халасле" и чем больше разной речной рыбы в нем будет, тем лучше.

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Первый официальный рецепт был опубликован в 1871 году и практически сразу "Халасле" вошел в тройку лучших первых блюд страны. Этим супом таверны и рестораны Венгрии заманивают туристов и сегодня. Подавайте его со свежим белым хлебом и бокалом сухого вина.

Foodies.academy разузнали рецепт супа и советуют заменить молотый перец Cascabell, который сложно найти у нас, острой паприкой.

Особенности "Халасле"

  1. Существует много разновидностей этого супа, но неизменным является наличие карпа и паприки.
  2. В процессе суп не перемешивается, а томится на очень медленном огне не меньше 4 часов. Поэтому кастрюля для него нужна с толстым дном.
  3. Настоящий "Халасле" не терпит присутствия укропа и зеленого лука. А вот репчатый лук – это да. Правда, он тушится в жире, потом обжаривается.
  4. Перед добавлением паприки к луку во время обжаривания, ее нужно слегка развести в подсолнечном масле. Паприка ни в коем случае не должна подгореть. Лучше сразу класть ее в бульон.
  5. Часто к супу отдельно подают домашнюю лапшу, она добавляется в тарелку.
  6. После того, как "Халасле" готов, дайте ему отдохнуть несколько часов и наслаждайтесь.

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Как приготовить суп "Халасле"

Венгерский суп "Халасле"
Венгерский суп "Халасле" / Фото: instagram.com/horgasztanya_vendeglo

Ингредиенты:

  • Карп – 2 кг
  • Другая речная рыба – 1 кг
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Бланшированные помидоры – 400 г
  • Перец сладкий – для подачи
  • Сладкая паприка молотая – 3 ст. л.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Смалец – 50 г
  • Соль – по вкусу
  • Острая паприка – 1/2 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Рыбу почистить и выпотрошить. У карпа отрезать голову и хвост, плавники, мякоть отделить от позвоночника. Молоки и икру отложить. Мясо порезать на куски шириной 2 см.
  2. Карпа посолить и отправить в холодильник на час-полтора. В кастрюлю отправить голову, плавники, хвост и хребет карпа, налить воды, чтобы она покрывала рыбу.
  3. Мелко нарезать лук и протушить на жиру до мягкости.
  4. Дать рыбе закипеть, пену нужно снять. Добавить в бульон нарезанные помидоры, паприку, острую паприку и лук. Убавить огонь на минимум и готовить не менее 1 часа, пока рыба не будет легко отделяться от костей.
  5. Через 30 минут после начала кипения выбросить из бульона голову карпа, чтобы не было горечи.
  6. Через час бульон процедить, а рыбу протереть через сито. Получится густая основа без костей.
  7. Довести основу до кипения и положить целые куски карпа, икру/молоки если есть. Варить 10-15 до готовности. Мешать суп ложкой ни в коем случае нельзя, чтоб рыба не развалилась.
  8. За десять минут до окончания готовки можно добавить по вкусу острой паприки, при подаче украсить нарезанным сладким перцем.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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