Как приготовить венгерский суп "Халасле", который удивит любителей ухи

Когда мы говорим "кухня Венгрии", сразу вспоминаем гуляш и пряный и наваристый паприкаш, но на этом останавливаться неправильно.
В этой неморской стране есть удивительный суп "Халасле" и чем больше разной речной рыбы в нем будет, тем лучше.
Первый официальный рецепт был опубликован в 1871 году и практически сразу "Халасле" вошел в тройку лучших первых блюд страны. Этим супом таверны и рестораны Венгрии заманивают туристов и сегодня. Подавайте его со свежим белым хлебом и бокалом сухого вина.
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Особенности "Халасле"
- Существует много разновидностей этого супа, но неизменным является наличие карпа и паприки.
- В процессе суп не перемешивается, а томится на очень медленном огне не меньше 4 часов. Поэтому кастрюля для него нужна с толстым дном.
- Настоящий "Халасле" не терпит присутствия укропа и зеленого лука. А вот репчатый лук – это да. Правда, он тушится в жире, потом обжаривается.
- Перед добавлением паприки к луку во время обжаривания, ее нужно слегка развести в подсолнечном масле. Паприка ни в коем случае не должна подгореть. Лучше сразу класть ее в бульон.
- Часто к супу отдельно подают домашнюю лапшу, она добавляется в тарелку.
- После того, как "Халасле" готов, дайте ему отдохнуть несколько часов и наслаждайтесь.
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Как приготовить суп "Халасле"
Ингредиенты:
- Карп – 2 кг
- Другая речная рыба – 1 кг
- Лук репчатый – 3 шт.
- Бланшированные помидоры – 400 г
- Перец сладкий – для подачи
- Сладкая паприка молотая – 3 ст. л.
- Чеснок – 4 зубчика
- Смалец – 50 г
- Соль – по вкусу
- Острая паприка – 1/2 ч. л.
Как приготовить:
- Рыбу почистить и выпотрошить. У карпа отрезать голову и хвост, плавники, мякоть отделить от позвоночника. Молоки и икру отложить. Мясо порезать на куски шириной 2 см.
- Карпа посолить и отправить в холодильник на час-полтора. В кастрюлю отправить голову, плавники, хвост и хребет карпа, налить воды, чтобы она покрывала рыбу.
- Мелко нарезать лук и протушить на жиру до мягкости.
- Дать рыбе закипеть, пену нужно снять. Добавить в бульон нарезанные помидоры, паприку, острую паприку и лук. Убавить огонь на минимум и готовить не менее 1 часа, пока рыба не будет легко отделяться от костей.
- Через 30 минут после начала кипения выбросить из бульона голову карпа, чтобы не было горечи.
- Через час бульон процедить, а рыбу протереть через сито. Получится густая основа без костей.
- Довести основу до кипения и положить целые куски карпа, икру/молоки если есть. Варить 10-15 до готовности. Мешать суп ложкой ни в коем случае нельзя, чтоб рыба не развалилась.
- За десять минут до окончания готовки можно добавить по вкусу острой паприки, при подаче украсить нарезанным сладким перцем.