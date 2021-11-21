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Как приготовить трансильванский гуляш: особенность – квашеная капуста среди ингредиентов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 ноября, 12:30
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Нужна свинина, сало, копченая паприка и тмин. По желанию можно отдельно отварить картофель и добавить его к гуляшу. Но лучше подавать отдельно, как гарнир
Трансильванский гуляш с квашеной капустой
Трансильванский гуляш с квашеной капустой / Фото: Рецепты без слов

Когда мы говорим "Кухня Венгрии" вспоминаем паприкаш, который, кстати, можно приготовить и с курицей.

Еще в этой стране лучше всего готовят гуляши, равных венграм в этом деле нет. Так и с трансильванским гуляшем, он невероятный и сделать его несложно.

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Важно иметь в наличии хорошую копченую паприку и тмин. На канале "Рецепты без слов" настаивают: квашеную капусту перед тем, как добавлять к мясу, нужно отварить.

Трансильванский гуляш с квашеной капустой

Ингредиенты:

  • 600 г свинины;
  • 60 г сала;
  • 5-6 ломтиков бекона;
  • 3 шт. лука:
  • 2 ст. л. муки;
  • 500 г квашеной капусты
  • 250 мл сливок 30%
  • 2 ч. л. тмина;
  • соль, перец – по вкусу;
  • 15 г копченой паприки.

Как приготовить:

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  1. Бекон и мясо нарезать примерно равными небольшими кубиками. Лук мелко нашинковать.
  2. В глубокой кастрюле распустить сало и обжарить до легкой золотистости лук. Посолить, добавить мясо и бекон. Готовить 10 минут. Не забывать помешивать, мясо и лук не должны пригореть.
  3. Добавить паприку. Залить водой, она должна покрыть мясо, готовить под крышкой.
  4. В отдельной кастрюле отварить до размягчения квашенную капусту и переложить к мясу.
  5. Соединить сливки и муку, взбить венчиком, чтобы не было комочков. готовить на слабом огне еще 15-20 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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