Как приготовить тунца – быстрый и вкусный рецепт

Как приготовить тунца / Фото: instagram.com/fitlife_fitness_wellbeing
Знающие люди говорят – тунец стоит того, чтобы купить и попробовать его.
Мы знаем, как вкусно и быстро приготовить лосось разными способами и всякими соусами, теперь узнаем простой и вкусный рецепт для тунца.
Фублогер elj.eats предлагает приготовить к нему соус на основе оливкового масла, сока лимона и каперсов, а подавать с картофельным пюре.
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Тунец с каперсами и картофелем
Тунец с каперсами и картофелем / Фото: instagram.com/elj.eats
Ингредиенты на две персоны:
- 2 небольших стейка тунца;
- по 5 ст. л. оливкового масла, лимонного сока;
- 3 ст. л. каперсов;
- 6 шт. картофеля;
- зеленый лук, лук-шалот;
- 1 зуб. чеснока;
- кориандр, петрушка, соль, перец.
Здесь узнаете, как приготовить гравлакс, закуску из слабосоленого лосося.
Как приготовить:
- Тщательно обмазать тунца оливковым маслом, посолить, поперчить. Отложить.
- Поставить вариться очищенный картофель. Духовку разогреть до 200 градусов.
- Для соуса мелко нарезать чеснок, лук-шалот, каперсы, кориандр, петрушку и добавить 3-4 ст. л. оливкового масла и 5 ст. л. лимонного сока. Перемешать и приправить по вкусу.
- С готового картофеля слить воду, добавить 2-3 ст. л. сливочного масла, зеленый лук, немного оливкового масла, перемешать и добавить соль и перец по вкусу.
- Хорошо разогреть сковороду и обжарить тунца по 1 минуте с каждой стороны. Переложить на застеленный противень и готовить в духовке около 2 минут. Дать отдохнуть.
- Подавать с картофелем и соусом.