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Как приготовить тунца – быстрый и вкусный рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 января, 19:25
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Сначала его нужно подержать в оливковом масле буквально несколько минут, затем обжарить минуту и довести до готовности в духовке. Подается с соусом на основе каперсов
Как приготовить тунца
Как приготовить тунца / Фото: instagram.com/fitlife_fitness_wellbeing

Знающие люди говорят – тунец стоит того, чтобы купить и попробовать его.

Мы знаем, как вкусно и быстро приготовить лосось разными способами и всякими соусами, теперь узнаем простой и вкусный рецепт для тунца.

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Фублогер elj.eats предлагает приготовить к нему соус на основе оливкового масла, сока лимона и каперсов, а подавать с картофельным пюре.

Тунец с каперсами и картофелем

Тунец с каперсами и картофелем
Тунец с каперсами и картофелем / Фото: instagram.com/elj.eats

Ингредиенты на две персоны:

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  • 2 небольших стейка тунца;
  • по 5 ст. л. оливкового масла, лимонного сока;
  • 3 ст. л. каперсов;
  • 6 шт. картофеля;
  • зеленый лук, лук-шалот;
  • 1 зуб. чеснока;
  • кориандр, петрушка, соль, перец.

Здесь узнаете, как приготовить гравлакс, закуску из слабосоленого лосося.

Как приготовить:

  1. Тщательно обмазать тунца оливковым маслом, посолить, поперчить. Отложить.
  2. Поставить вариться очищенный картофель. Духовку разогреть до 200 градусов.
  3. Для соуса мелко нарезать чеснок, лук-шалот, каперсы, кориандр, петрушку и добавить 3-4 ст. л. оливкового масла и 5 ст. л. лимонного сока. Перемешать и приправить по вкусу.
  4. С готового картофеля слить воду, добавить 2-3 ст. л. сливочного масла, зеленый лук, немного оливкового масла, перемешать и добавить соль и перец по вкусу.
  5. Хорошо разогреть сковороду и обжарить тунца по 1 минуте с каждой стороны. Переложить на застеленный противень и готовить в духовке около 2 минут. Дать отдохнуть.
  6. Подавать с картофелем и соусом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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