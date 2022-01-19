Как приготовить тунца – быстрый и вкусный рецепт

Сначала его нужно подержать в оливковом масле буквально несколько минут, затем обжарить минуту и довести до готовности в духовке. Подается с соусом на основе каперсов

Как приготовить тунца / Фото: instagram.com/fitlife_fitness_wellbeing

Знающие люди говорят – тунец стоит того, чтобы купить и попробовать его.

Мы знаем, как вкусно и быстро приготовить лосось разными способами и всякими соусами, теперь узнаем простой и вкусный рецепт для тунца.

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Фублогер elj.eats предлагает приготовить к нему соус на основе оливкового масла, сока лимона и каперсов, а подавать с картофельным пюре.

Тунец с каперсами и картофелем

Тунец с каперсами и картофелем / Фото: instagram.com/elj.eats

Ингредиенты на две персоны:

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2 небольших стейка тунца;

по 5 ст. л. оливкового масла, лимонного сока;

3 ст. л. каперсов;

6 шт. картофеля;

зеленый лук, лук-шалот;

1 зуб. чеснока;

кориандр, петрушка, соль, перец.

Здесь узнаете, как приготовить гравлакс, закуску из слабосоленого лосося.

Как приготовить: