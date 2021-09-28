Как приготовить творог дома из молока и кефира

Нужно жирное фермерское молоко или кефир. Чтобы молоко скисло быстрее, можно добавить туда ложку сметаны или немного черного хлеба. Будущий творог во время варки нужно постоянно помешивать

Как правильно хранить творог / Фото: instagram.com/yuni_yani_/

С вареньем или медом, в овощных салатах или в выпечке – творог в нашем рационе был и будет. У каждого есть свой производитель, продукт которого нас, вероятно, устраивает. Но для полной уверенности в качестве и условиях производства существует домашний творог. Приготовить его – это не так сложно, а сам процесс состоит из нескольких этапов. Несколько важных правил и деталей для домашнего творога найдете ниже.

Молоко и его скисание

Молоко быстрее скиснет, если добавить немного кефира или черного хлеба / Фото: instagram.com/bukatik.candy/

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Оно должно быть жирным. Желательно фермерским. Возможно, вы сразу обнаружите на поверхности молока слой сливок. Их нужно убрать чистой ложкой в другую емкость. Примерный расчет выхода творога – это 700 г в среднем из трех литров молока.

Теперь молоко должно скиснуть. Быстрее всего это происходит в теплом месте. Обычно оно начинает скисать уже на следующие сутки. Если нужно ускорить процесс, то в свежее молоко добавляют несколько ложек сметаны или кефира, немного черного хлеба.

Когда вы увидели, что молоко начинает скисать – появляются пузырьки воздуха, оно расслаивается, нужно снимать сметану. Кстати, сметаны с 3 литров может получиться чуть больше 200 г.

Домашний творог из молока

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В процессе приготовления нужно помешивать скисшее молоко лопаткой / Фото: instagram.com/natalia_dolbunova/

После того, как вы сняли сметану, прокисшее молоко нужно вылить в эмалированную кастрюлю и поставить на очень медленный огонь. Первые минуты молоко не стоит трогать, через 5-7 минут нужно взять шумовку или лопатку и начинать аккуратно перемешивать.

Если у вас 3 литра молока, то процесс варки займет больше 40 минут. Нужно обратить внимание на температуру продукта, в среднем она должна быть 50-70 градусов.

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Когда вы увидите, что молоко свертывается, будущий творог начинает оседать на дно, а сверху образуется сыворотка сероватого оттенка, нужно выключить огонь и ждать полного остывания.

Затем нужно выслать дуршлаг несколькими слоями марли, вылить содержимое кастрюли и ждать, пока сыворотка стечет. Когда сыворотки не останется, марлевый мешок с творогом можно подвесить над емкостью или раковиной и оставить на 4-5 часов – получится зернистый творог.

Домашний творог из кефира

Чем дольше творог будет стекать, тем он будет суше / Фото: instagram.com/wongwingfung/

Это займет гораздо меньше времени, чем процесс с молоком. Единственное, что готовить такой творог нужно на водяной бане. Как только кастрюля с водой закипит, емкость с кефиром нужно поставить сверху.

Уже после 10-15 минут небыстрого закипания, творог начнет оседать на дно. Теперь нужно выключить огонь и ждать остывания. Затем поместить творог в марлевый мешок и сцедить сыворотку.