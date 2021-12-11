Как приготовить вкуснейшее печенье "Кокосанка" в домашних условиях

Здесь сразу три в одном. Благодаря кокосовой стружке печенье остается сочным и приятно жуется.
Дальше – это количество ингредиентов и время приготовления. Сахар, яйца и стружка и всего 10 минут для выпекания.
И третье – оно доставит невероятное удовольствие тем, кто называет себя ценителем кокоса.
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Фудблогер irinabelousova8964 предлагает усилить вкус печенья, добавив в состав миндальную муку за счет сокращения количества кокосовой стружки.
Так что если любите оригинальное и ароматное печенье с ярко выраженным вкусом, как, например, яблочное с соленой карамелью, пора испечь "Кококсанку".
Печенье "Кокосанка"
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 180 г кокосовой стружки.
Как приготовить:
- Сахар взбить с яйцами. Добавить кокосовую стружку и сформировать печенье.
- Выпекать на противне, застеленном пергаментом, 10-12 минут при 190 градусах.
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