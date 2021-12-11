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Как приготовить вкуснейшее печенье "Кокосанка" в домашних условиях

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
11 декабря, 09:10
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Чтобы печенье получилось идеальным, нужно внимательно выбирать коксовую стружку. Она должна быть крупной и не сухой. При желании можно добавить миндальную муку за счет сокращения количества стружки
Печенье "Кокосанка"
Печенье "Кокосанка" / Фото: instagram.com/irinabelousova8964/

Здесь сразу три в одном. Благодаря кокосовой стружке печенье остается сочным и приятно жуется.

Дальше – это количество ингредиентов и время приготовления. Сахар, яйца и стружка и всего 10 минут для выпекания.

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И третье – оно доставит невероятное удовольствие тем, кто называет себя ценителем кокоса.

Фудблогер irinabelousova8964 предлагает усилить вкус печенья, добавив в состав миндальную муку за счет сокращения количества кокосовой стружки.

Так что если любите оригинальное и ароматное печенье с ярко выраженным вкусом, как, например, яблочное с соленой карамелью, пора испечь "Кококсанку".

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Печенье "Кокосанка"

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 180 г кокосовой стружки.

Как приготовить:

  1. Сахар взбить с яйцами. Добавить кокосовую стружку и сформировать печенье.
  2. Выпекать на противне, застеленном пергаментом, 10-12 минут при 190 градусах.

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Ирина Маслова
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