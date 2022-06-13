Как приготовить вкусный узбекский суп с галушками и быстрый рецепт

Называется он мампар и готовится практически по всей Средней Азии. Обычно используют говядину, все ингредиенты обжариваются вместе, потом заливаются водой

Рецепт узбекского супа мампара

Мампар очень напоминает лагман, только тесто в него попадает, нарезанным на маленькие квадраты, а не длинными полосками.

Из овощей нужны картофель, лук, болгарский перец и помидор. Все это тоже нарезается мелко и обжаривается на растительном масле вместе с мясом.

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Тесто для галушек, будем называть их так, сделайте в самом начале, чтобы оно отдохнуло под пленкой, пока готовятся остальные ингредиенты.

Рецепт с канала OSHPAZ KELIN.

Узбекский суп мампар

Узбекский суп мампар

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Ингредиенты на 1,5 литра супа:

масло растительное – 60 мл;

мясо – 250 г;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1 шт.;

половина красного и зеленого болгарского перца;

помидор – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. л.;

немного кинзы;

картофель – 1 шт.;

соль, перец.

Для теста:

мука – 150 г;

яйцо;

вода – 30 мл;

соль.

Как приготовить:

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Все ингредиенты нарезать мелким кубиком. В кастрюле с толстым дном обжарить мясо с чесноком и луком 7-10 минут. Добавить специи и болгарский перец. Добавить кинзу, помидор, томатную пасту. Перемешать, готовить 2 минуты. Добавить картофель, довести до вкуса солью и перцем и готовить, пока картофель станет мягким. Добавить холодную воду, перемешать. Когда вода закипит, снять пену. Замесить тесто и раскатать до толщины 2-3 мм. Нарезать на маленькие квадраты, добавить в суп. Варить 8-10 минут без крышки. Подавать с зеленью.

Подробней об этом супе смотрите в видео.

Как приготовить узбекскую маставу, которую называют жидким пловом, узнаете здесь.