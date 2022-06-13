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Как приготовить вкусный узбекский суп с галушками и быстрый рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 июня, 17:28
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Называется он мампар и готовится практически по всей Средней Азии. Обычно используют говядину, все ингредиенты обжариваются вместе, потом заливаются водой
Рецепт узбекского супа мампара
Рецепт узбекского супа мампара

Мампар очень напоминает лагман, только тесто в него попадает, нарезанным на маленькие квадраты, а не длинными полосками.

Из овощей нужны картофель, лук, болгарский перец и помидор. Все это тоже нарезается мелко и обжаривается на растительном масле вместе с мясом.

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Тесто для галушек, будем называть их так, сделайте в самом начале, чтобы оно отдохнуло под пленкой, пока готовятся остальные ингредиенты.

Рецепт с канала OSHPAZ KELIN.

Узбекский суп мампар

Узбекский суп мампар
Узбекский суп мампар

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Ингредиенты на 1,5 литра супа:

  • масло растительное – 60 мл;
  • мясо – 250 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • лук – 1 шт.;
  • половина красного и зеленого болгарского перца;
  • помидор – 1 шт.;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • немного кинзы;
  • картофель – 1 шт.;
  • соль, перец.

Для теста:

  • мука – 150 г;
  • яйцо;
  • вода – 30 мл;
  • соль.

Как приготовить:

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  1. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком.
  2. В кастрюле с толстым дном обжарить мясо с чесноком и луком 7-10 минут. Добавить специи и болгарский перец.
  3. Добавить кинзу, помидор, томатную пасту. Перемешать, готовить 2 минуты.
  4. Добавить картофель, довести до вкуса солью и перцем и готовить, пока картофель станет мягким.
  5. Добавить холодную воду, перемешать. Когда вода закипит, снять пену.
  6. Замесить тесто и раскатать до толщины 2-3 мм. Нарезать на маленькие квадраты, добавить в суп.
  7. Варить 8-10 минут без крышки. Подавать с зеленью.

Подробней об этом супе смотрите в видео.

Как приготовить узбекскую маставу, которую называют жидким пловом, узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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