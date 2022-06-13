Как приготовить вкусный узбекский суп с галушками и быстрый рецепт

Мампар очень напоминает лагман, только тесто в него попадает, нарезанным на маленькие квадраты, а не длинными полосками.
Из овощей нужны картофель, лук, болгарский перец и помидор. Все это тоже нарезается мелко и обжаривается на растительном масле вместе с мясом.
Тесто для галушек, будем называть их так, сделайте в самом начале, чтобы оно отдохнуло под пленкой, пока готовятся остальные ингредиенты.
Рецепт с канала OSHPAZ KELIN.
Узбекский суп мампар
Ингредиенты на 1,5 литра супа:
- масло растительное – 60 мл;
- мясо – 250 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- лук – 1 шт.;
- половина красного и зеленого болгарского перца;
- помидор – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- немного кинзы;
- картофель – 1 шт.;
- соль, перец.
Для теста:
- мука – 150 г;
- яйцо;
- вода – 30 мл;
- соль.
Как приготовить:
- Все ингредиенты нарезать мелким кубиком.
- В кастрюле с толстым дном обжарить мясо с чесноком и луком 7-10 минут. Добавить специи и болгарский перец.
- Добавить кинзу, помидор, томатную пасту. Перемешать, готовить 2 минуты.
- Добавить картофель, довести до вкуса солью и перцем и готовить, пока картофель станет мягким.
- Добавить холодную воду, перемешать. Когда вода закипит, снять пену.
- Замесить тесто и раскатать до толщины 2-3 мм. Нарезать на маленькие квадраты, добавить в суп.
- Варить 8-10 минут без крышки. Подавать с зеленью.
Подробней об этом супе смотрите в видео.
Как приготовить узбекскую маставу, которую называют жидким пловом, узнаете здесь.