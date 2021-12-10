Закуска селедка на шубе – как выбрать вкусную рыбу для нее и рецепт

Какие бы новшества, речь идет о современных и неожиданных блюдах, не готовились к Новому году, селедка под шубой будет практически у всех.
Сегодня ее можно приготовить очень неожиданно, по-новому. Но чтобы салат получился, нужна вкусная сельдь.
Собрали все советы по выбору рыбы и нашли интересный рецепт селедки на шубе у фудблогера foodfitmari.
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На что нужно обращать внимание при выборе селедки
На вес. Если покупаете тушку, то ее вес не должен превышать 700 граммов.
На внешний вид. Глаза без помутнений, кожица без повреждений, упругое брюшко. Плавники и хвост тоже должны быть без повреждений.
Ну и, конечно, запах – резкий и неприятный вас оттолкнет. Такую рыбу покупать нельзя.
С икрой или без?
Для тех, кто любит икру сельди, следующий совет: посмотрите на рот рыбы. Круглый – обычно у самок, слегка вытянутый – у самцов.
Хотя эксперты говорят: самая жирная и вкусная селедка – это мужские особи.
Селедка на шубе
Ингредиенты:
- по 1 средней свекле, моркови;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. майонеза;
- 3 зуб. чеснока;
- 150 г соленой сельди;
- зеленый укроп;
- черный ржаной хлеб;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Свеклу и морковь отварить и потереть на мелкой терке. Яйцо отварить и натереть на терке. Все соединить, выдавить 1 зуб. чеснока, добавить специи, майонез. Перемешать и отправить в холодильник.
- Из хлеба вырезать кружочки, подсушить в духовке 6-8 минут при 200 градусов. Гренки натереть чесноком с двух сторон.
- Из свекольной массы слепить шарики и выложить на гренки. На шарик положить кусочек сельди и украсить зеленью.
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