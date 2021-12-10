Закуска селедка на шубе – как выбрать вкусную рыбу для нее и рецепт

Оптимальный вес хорошей селедки – не больше 700 граммов. Жирнее и сочнее мясо у самцов. А закуска селедка на шубе подается вместе на черном хлебе

Как выбрать сельдь и рецепт селедки на шубе / Фото: instagram.com/foodfitmari/

Какие бы новшества, речь идет о современных и неожиданных блюдах, не готовились к Новому году, селедка под шубой будет практически у всех.

Сегодня ее можно приготовить очень неожиданно, по-новому. Но чтобы салат получился, нужна вкусная сельдь.

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Собрали все советы по выбору рыбы и нашли интересный рецепт селедки на шубе у фудблогера foodfitmari.

На что нужно обращать внимание при выборе селедки

У хорошей селедки всегда упругое брюшко и глаза без помутнений / Фото: instagram.com/chefcook_rastabuddha/

На вес. Если покупаете тушку, то ее вес не должен превышать 700 граммов.

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На внешний вид. Глаза без помутнений, кожица без повреждений, упругое брюшко. Плавники и хвост тоже должны быть без повреждений.

Ну и, конечно, запах – резкий и неприятный вас оттолкнет. Такую рыбу покупать нельзя.

С икрой или без?

Для тех, кто любит икру сельди, следующий совет: посмотрите на рот рыбы. Круглый – обычно у самок, слегка вытянутый – у самцов.

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Хотя эксперты говорят: самая жирная и вкусная селедка – это мужские особи.

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Селедка на шубе

Ингредиенты:

по 1 средней свекле, моркови;

1 яйцо;

2 ст. л. майонеза;

3 зуб. чеснока;

150 г соленой сельди;

зеленый укроп;

черный ржаной хлеб;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить: