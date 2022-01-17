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Как приготовить жареные креветки с чесноком и соевым соусом – видеорецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 января, 11:04
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Готовятся креветки за считанные минуты и это с учетом, что чеснок уже измельчен, а сок лимона выдавлен. Соевый соус в этом рецепте добавляется в самом конце, когда огонь уже выключен
Креветки на гриле
Креветки на гриле / Фото: Depositphotos

Быстро готовятся и абсолютно всегда получаются вкусно – будете подавать вы их отдельно или с пастой, рецептом которой мы делились раньше.

Креветки жарят очищенными, в кляре или панцире, добавляют сливочный соус или медовый.

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Но вот проверенный временем рецепт – это когда к морепродуктам добавляются измельченный чеснок, сок лимона и соевый соус.

Жареные креветки с чесноком и соевым соусом

Жареные креветки с чесноком и соевым соусом
Жареные креветки с чесноком и соевым соусом / Фото: instagram.com/tut_vkusno_i_sytno

Ингредиенты:

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  • Креветки очищенные – 300-400 г
  • Паприка – половина ч. л.
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Чеснок измельченные – 2 ч. л.
  • Соевый соус – 1 ч. л.
  • Соль, перец, укроп – по вкусу

Если любите морепродукты и находитесь в преддверии дня рождения – здесь найдете отличные и бюджетные рецепты с ними.

Как приготовить:

  1. Разогреть оливковое масло. Слегка обжарить креветки с двух сторон. Добавить, соль, перец, паприку и готовить несколько минут.
  2. Выключить огонь, добавить укроп и чеснок.
  3. Влить соевый соус и перемешать.

Подробный процесс приготовления креветок с чесноком и соевым соусом смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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