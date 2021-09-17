Как продлить жизнь сухофруктам – 5 правил и рекомендаций

Сухофрукты – один из самых популярных наших перекусов. Но нужно помнить, что есть курагу или изюм лучше в первой половине дня и не больше 30-40 г. Многие покупают сухофрукты из яблок, груш или слив для компотов и многие не понимают, почему при, казалось бы, правильном хранении в них появляются насекомые и сухофрукты портятся. Чтобы такого не случилось, нужно следовать этим несложным правилам и рекомендациям.
Правило 1. Храните сухофрукты в том месте, где прохладно и нет влаги
Понятно, что чрезмерное тепло еще больше подсушит сухофрукты и испортит их вкус. Как и влага – она может привести к заплесневению.
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Поэтому храните их в кладовке. Что касается сушеных яблок или груш, то в тканевом мешке они могут выдержать и не испортиться при +10 градусах, например, на застекленном балконе.
Правило 2. Сушить сначала при комнатной температуре, потом – в духовке
Многие после покупки моют сухофрукты. И это правильно. Теперь основная задача – их хорошо просушить.
И делать это надо в два этапа: сначала разложите их на ткани и пусть они сушатся в комнате. Затем рекомендуют завершить процесс сушки в духовке.
Контролируйте, чтобы каждый сухофрукт был хорошо просушен. Даже минимальная влага приведет к плесени.
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Правило 3. Храните сухофрукты в стеклянной таре или тканевых мешочках
Пожалуй, это лучшая для них тара. Еще один вариант – это хорошо просушенная стеклянная тара, которая плотно закрывается крышкой.
Если храните сухофрукты в тканевых мешках, то рядом можно разместить мешочек с мятой. Мята убережет от появления насекомых.
Правило 4. Регулярно проветривайте сухофрукты. Особенно это касается изюма
А еще фиников и чернослива. Они сами по себе влажные. Если не проветривать их каждую неделю, они могут заплесневеть.
Но если случилось так, что плесень вас опередила, то, к сожалению, весь запас сухофруктов придется выбросить.
Правило 5. Как можно чаще обсматривайте запасы сухофруктов
Срок их хранения не больше года, это нужно учесть при покупке сухофруктов. Каждые две недели рекомендуется проверять свои запасы.
Заметили насекомых – желательно выбросить продукт. Но можно промыть сухофрукты и высушить в духовке в течение 25-30 минут при температуре 60-70 градусов.
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