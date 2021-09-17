Как продлить жизнь сухофруктам – 5 правил и рекомендаций

Срок хранения любых сухофруктов не больше одного года, поэтому не нужно покупать их много. Лучшая тара для них – стеклянная с плотной крышкой или тканевый мешок

Полезны сухофрукты тем, поскольку в ним много калия: но они очень калорийны / Фото: Depositphotos

Сухофрукты – один из самых популярных наших перекусов. Но нужно помнить, что есть курагу или изюм лучше в первой половине дня и не больше 30-40 г. Многие покупают сухофрукты из яблок, груш или слив для компотов и многие не понимают, почему при, казалось бы, правильном хранении в них появляются насекомые и сухофрукты портятся. Чтобы такого не случилось, нужно следовать этим несложным правилам и рекомендациям.

Правило 1. Храните сухофрукты в том месте, где прохладно и нет влаги

Храните сухофрукты в сухом прохладном месте / Фото: instagram.com/bigfamilyliving/

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Понятно, что чрезмерное тепло еще больше подсушит сухофрукты и испортит их вкус. Как и влага – она может привести к заплесневению.

Поэтому храните их в кладовке. Что касается сушеных яблок или груш, то в тканевом мешке они могут выдержать и не испортиться при +10 градусах, например, на застекленном балконе.

Правило 2. Сушить сначала при комнатной температуре, потом – в духовке

Самые полезные сухофрукты – это приготовленные самостоятельно / Фото: instagram.com/lyudmilaez/

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Многие после покупки моют сухофрукты. И это правильно. Теперь основная задача – их хорошо просушить.

И делать это надо в два этапа: сначала разложите их на ткани и пусть они сушатся в комнате. Затем рекомендуют завершить процесс сушки в духовке.

Контролируйте, чтобы каждый сухофрукт был хорошо просушен. Даже минимальная влага приведет к плесени.

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Правило 3. Храните сухофрукты в стеклянной таре или тканевых мешочках

Храните сухофрукты в стеклянной таре или в тканевых мешках / Фото: pexels.com

Пожалуй, это лучшая для них тара. Еще один вариант – это хорошо просушенная стеклянная тара, которая плотно закрывается крышкой.

Если храните сухофрукты в тканевых мешках, то рядом можно разместить мешочек с мятой. Мята убережет от появления насекомых.

Правило 4. Регулярно проветривайте сухофрукты. Особенно это касается изюма

Изюм, финики и чернослив нужно часто проветривать / Фото: pexels.com

А еще фиников и чернослива. Они сами по себе влажные. Если не проветривать их каждую неделю, они могут заплесневеть.

Но если случилось так, что плесень вас опередила, то, к сожалению, весь запас сухофруктов придется выбросить.

Правило 5. Как можно чаще обсматривайте запасы сухофруктов

Срок хранения сухофруктов не больше одного года, не нужно покупать их много / Фото: freepik.com

Срок их хранения не больше года, это нужно учесть при покупке сухофруктов. Каждые две недели рекомендуется проверять свои запасы.

Заметили насекомых – желательно выбросить продукт. Но можно промыть сухофрукты и высушить в духовке в течение 25-30 минут при температуре 60-70 градусов.

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