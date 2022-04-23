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Как покрасить яйца свеклой – простой способ

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 апреля, 12:17
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На 10 яиц нужно две сырые свеклы. Чем мельче вы натрете овощи, тем больше они дадут сока
Как покрасить яйца свеклой
Как покрасить яйца свеклой / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yanina55

Продолжаем знакомиться со способами покрасить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей. Как это сделать с каркаде, мы писали.

Теперь – оттенки приятного сиреневого цвета, которые обеспечит тертая свекла. Весь процесс окрашивания происходит в течение одного часа.

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Этот способ окрашивания нашли на канале Кулинарус.

Как просто и легко покрасить яйца свеклой

Свеклу для окрашивания яиц натирайте мелко
Свеклу для окрашивания яиц натирайте мелко / Фото: instagram.com/yanina55

Возьмите 10 белых яиц и аккуратно помойте их с содой и щеточкой.

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В глубокой емкости натратите два крупные свеклы, терку для этого случая лучше брать мелкую. Так получится больше сока.

Затем в тертую свеклу нужно добавить две чайные ложки уксуса и перемешать.

Вареные яйца, которые уже остыли в холодной воде, насухо вытрете салфеткой и погрузите в свекольную массу.

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Теперь яйца нужно оставить на час-полтора. Когда яйца окрасятся, оботрите салфеткой и с помощью ватного диска намажьте растительным маслом. Это придаст им блеск.

Здесь найдете 5 способов, как украсить уже покрашенные яйца на Пасху.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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