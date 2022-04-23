Как покрасить яйца свеклой – простой способ

Продолжаем знакомиться со способами покрасить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей. Как это сделать с каркаде, мы писали.
Теперь – оттенки приятного сиреневого цвета, которые обеспечит тертая свекла. Весь процесс окрашивания происходит в течение одного часа.
Этот способ окрашивания нашли на канале Кулинарус.
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Как просто и легко покрасить яйца свеклой
Возьмите 10 белых яиц и аккуратно помойте их с содой и щеточкой.
В глубокой емкости натратите два крупные свеклы, терку для этого случая лучше брать мелкую. Так получится больше сока.
Затем в тертую свеклу нужно добавить две чайные ложки уксуса и перемешать.
Вареные яйца, которые уже остыли в холодной воде, насухо вытрете салфеткой и погрузите в свекольную массу.
Теперь яйца нужно оставить на час-полтора. Когда яйца окрасятся, оботрите салфеткой и с помощью ватного диска намажьте растительным маслом. Это придаст им блеск.
Здесь найдете 5 способов, как украсить уже покрашенные яйца на Пасху.