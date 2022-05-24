Как просто сохранить свежесть лимонов подольше

Лимоны неприхотливые и могут лежать при комнатной температуре до двух недель. Хранить фрукты в полиэтилене не рекомендуют

Как надолго сохранить лимоны / Фото: Depositphotos

Итак, лимоны можно сохранить надолго. Интересно, что эти цитрусовые нормально себя чувствуют в воде, как и цветная капуста в солевом растворе.

Также лимоны можно заморозить, нарезав их дольками, а потом сложить в контейнер. Но это не лучший способ, ведь фрукты утратят свои свойства и структуру.

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Если лимон уже нарезан, но не съеден, пересыпьте его сахаром. Так хранить плоды можно довольно долго.

Ниже еще несколько полезных рекомендаций по долгому хранению лимонов от канала Pro Produkt.

С чего начинается хранение лимонов

Если лимон разрезан, разместите его на блюдце, присыпанное сахаром, срезом вниз / Фото: pexels.com

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С правильного выбора плодов. Чтобы лимоны сохранились как можно дольше, нужно обращать внимание на их кожуру. Обычно мы выбираем фрукты с ровной, без бугристостей кожурой.

Но такие цитрусовые нужно съесть в ближайшее время.

Лучше всего сохранятся слегка недозрелые плоды с зеленоватой и твердой кожурой.

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Обращайте внимание на темные пятна. Если они есть, даже самые незначительные, это означает, что лимон начинает гнить изнутри.

Хранить кофейные зерна тоже нужно правильно, подробности здесь.

Как хранить лимоны дома

Лимоны можно хранить в банке с водой, которая должна меняться каждый день / Фото: Unsplash

Ящик и опилки. Лучше всего хранить их при температуре 6-10 градусов. Если есть погреб, то уложите лимоны в ящик, пересыпав опилками. Предварительно плоды замотайте в бумагу и выкладывайте в ряды, чтобы лимоны не касались друг друга.

Стеклянные банки. Банки должны быть простерилизованными. Теперь лимоны нужно помыть, вытереть насухо и сложить в банку.

И здесь рекомендуют разместить в банке с лимонами кусочек горящей свечи и закрыть крышкой. Когда свеча погаснет, то есть кислород в емкости исчез и образовался вакуум – лимоны сохранятся намного дольше.

Хранить такую заготовку можно в погребе и холодильнике.

Лимоны хранятся и при комнатной температуре, около двух недель. Чтобы немного продлить этот срок, смажьте кожуру растительным маслом.

Холодильник. В отсеке для овощей фрукт может лежать довольно долго. Важно не держать его в полиэтилене, чтобы не вызвать конденсат и гниение. Заверните цитрусовые в бумажный пакет или пергамент.

Лимоны можно хранить в банках с водой, которая полностью покрывает плоды. Здесь важно менять воду каждый день.

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