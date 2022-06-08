Как проверить качество чая, в пакетиках и листового, в домашних условиях

Залейте пакетик чая кипятком, если вода тут же окрашивается – это может говорить о плохом качестве. Пакетик хорошего чая нужно пошевелить в воде, только тогда начинается заваривание

Как проверить качество чая / Фото: Pexels

Каждый второй из нас знает, как нужно заваривать вкусный чай, но далеко не все могут определить, какого качество чай мы принесли домой.

Здесь все-тки нужны рекомендации специалистов. Их мы нашли у teahouse.ua.

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Сначала ознакомимся с ними, а ниже есть способы, как проверить качество чая в домашних условиях.

Визуальная проверка чая

У хорошего чая не должно быть запахов плесени и пыли / Фото: pexels.com

Должна начинаться с определения его цвета. То есть он должен был равномерным и соответствовать сорту чая. Зеленый: от яркого до темно-зеленого. Черный: от темно-коричневого до черного.

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Размер листьев из одной пачки должен быть примерно одинаковым. Никаких черешков, листьев другого цвета и размера в пачке хорошего чая не бывает.

Понюхайте чай. Вы не должны ощущать запах плесени, сырости, пыли.

Поведение чая после заваривания, а именно:

Хороший чай не оставляет налета на стенках чашки / Фото: Pexels

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После того, как заварился хороший черный чай, на поверхности появится пена. Исключение – крупнолистовые чаи, на них пена не образовывается.

Цвет настоя также должен соответствовать сорту чая, аромат быть легким, но стойким. Конечно, это не касается ароматизированного продукта.

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Проверяем качество чая в пакетиках

Если чай из пакетиков интенсивно окрашивает даже холодную воде, он не качественный

Присутствие красителей в напитке можно проверить с помощью холодной воды. Пакетик нужно опустить в стакан с холодной водой и оставить на час-два.

Если вода очень заметно окрасилась, в чае есть краситель.

Конечно, он не принесет вред здоровью, но на зубах это может сказаться. Если же вода окрасилась слегка, то чай можно пить.

Еще один способ – это заварить пакетик чая в белоснежной посуде. Залейте пакетик кипятком и заваривайте, согласно инструкции.

Затем чай нужно перелить и проверить стенки посуды. Если увидите налет серого или коричневого цвета – чай тест не прошел. После хорошего чая налета на чашке быть не должно.

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