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Как проверить качество разрыхлителя и чем его можно заменить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 апреля, 15:20
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Без разрыхлителя не будет пышной выпечки. Но если его вдруг не оказалось, то можно использовать подручные продукты
Чем можно заменить разрыхлитель
Чем можно заменить разрыхлитель / Фото: Инстаграм

Понятно, что в преддверии Пасхи такие продукты, как разрыхлитель и яйца должны быть. Яйца, если для выпечки, можно заменить смесями из других продуктов.

То же самое касается разрыхлителя. Основной ингредиент заменителя – это пищевая сода. Чтобы нейтрализовать ее специфический вкус в готовой выпечке можно использовать лимонную кислоту, кефир и натуральный йогурт.

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Важно обязательно опробовать домашний разрыхлитель в деле, использовать его в каком-нибудь рецепте, чтобы понимать, какой из ниже предложенных работает лучше.

Как проверить качество разрыхлителя

Универсальный заменитель разрыхлителя – смесь из соды, лимонной кислоты и крахмала
Универсальный заменитель разрыхлителя – смесь из соды, лимонной кислоты и крахмала / Фото: instagram.com/the_platter_girl

Ведь именно от него зависит, получится ли выпечка. Первым делом мы смотрим на срок годности, это правильно.

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Но эксперты советуют проверить его функциональность перед тем, как он попадет в тесто.

Сделать это можно так: возьмите половину чайной ложки разрыхлителя и насыпьте в небольшое количество теплой воды.

Если смесь начнет пузыриться и шипеть – продукт можно использовать.

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Здесь узнаете, чем можно заменить сливки для десертов и кофе.

Чем заменить разрыхлитель

Йогурт или сок лимона с пищевой содой могут заменить разрыхлитель
Йогурт или сок лимона с пищевой содой могут заменить разрыхлитель / Фото: Коллаж: Сегодня, www.goodhousekeeping.com

Самый быстрый и простой способ – соединить пищевую соду, крахмал или муку с лимонной кислотой.

Пропорции следующие:

  • 1,5 ч. л. пищевой соды;
  • 1 ч. л. муки или кукурузного крахмала;
  • 1 ч. л. лимонной кислоты.

Эта смесь заменит треть пакетика стандартного разрыхлителя.

Вместо соды можно использовать кефир, натуральный йогурт и сок лимона.

Начнем с кефира и йогурта. Одна чайная ложка разрыхлителя – это 1/4 чайной ложки пищевой соды и 1/2 стакана (120 мл) йогурта или кефира.

Если будете использовать этот заменитель, то количество жидких ингредиентов в рецепте должно быть сокращено соответственно. В нашем случае на 120 миллилитров.

Дальше сок лимона. Его нужно 1/2 чайной ложки на 1/4 чайной ложки пищевой соды. Помните, что лимонный сок может преобладать во вкусе и запахе выпечки.

И наконец, уксус. На 1/4 чайной ложки пищевой соды возьмите 1/2 чайной ложки уксуса.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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