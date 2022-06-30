Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили? 🛡 Саммит НАТО в Мадриде 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны

Заготовки на зиму

Котлета по-киевски

Холодный суп

Ужин за 30 минут

Десерт кремшнит

Варим булгур
СЕГОДНЯ Еда

Как проверить качество сгущенки уже в магазине и дома (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 10:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хороший продукт продают в жестяной банке, жирность – 8,5%. А стекать с ложки качественное сгущенное молоко должно тонкой беспрерывной струйкой
Как легко проверить качество сгущенного молока
Как легко проверить качество сгущенного молока / Фото: Коллаж: Сегодня

Кто-то добавляет его в чай-кофе, другие используют в выпечке или едят с хлебом. Так сложилось, что упаковка или банка сгущенного молока есть в каждом третьем украинском холодильнике.

Проверка его качества очень схожа с проверкой магазинного и фермерского молока, но есть важные детали, на которые многие не обращают внимание.

Реклама

И чтобы принести домой качественный продукт, нужно изучить его этикетку в магазине. Подробности собрали среди экспертов и у klopotenko.com.

Этикета хорошего сгущенного молока

Жирность хорошего сгущенного молока – 8,5%
Жирность хорошего сгущенного молока – 8,5%

Первое. Покупайте его в жестяной банке, а не в пластиковой упаковке. На банке должна быть надпись "молоко незбиране згущене з цукром" и аббревиатурой ДСТУ 4274-2003.

Реклама

Состав – от 3-5 продуктов. Идеальная сгущенка, когда в составе только молоко, сахар и вода. Не стоит покупать продукт, если в составе есть растительные жиры.

Срок хранения 12 месяцев. Если видите, что производитель обещает вам срок годности до двух лет, такой продукт не стоит покупать.

И жирность. У настоящей сгущенки она составляет 8,5 %.

Реклама

Все способы проверки качества чая в пакетиках найдете в этом материале.

Как определить сгущенное молоко по цвету, запаху, текстуре

Хорошая сгущенка не падает каплями, а стекает тонкой струйкой
Хорошая сгущенка не падает каплями, а стекает тонкой струйкой / Фото: Depositphotos

Настоящая сгущенка с нежным кремовым оттенком. Что касается запаха, то, во-первых, никаких посторонних и слишком резких, например, ванили, пластика, химии не должно быть.

Текстуру хорошего сгущенного молока можно проверить с помощью ложки, полив с нее продукт на блюдце. Качественное молоко будет стекать медленно и тонкой струйкой.

Если производитель добавил крахмал, то молоко с ложки буде стекать каплями.

Сливочное масло тоже можно проверить в домашних условиях. Для этого существует четыре способа.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Кулинарный гороскоп
Какой ты сок по знаку зодиака?
Арбузный
Арбузный
Апельсиновый
Апельсиновый
Морковный
Морковный
Ананасовый
Ананасовый
1 /2
Узнать
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашний сорбет
Хакнуть
Секреты грузинской кухни
Чашушули с говядиной
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из куриных бедер
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить авокадо в рационе?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить клубнику?
Узнать

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять