Как проверить качество сгущенки уже в магазине и дома (фото)

Хороший продукт продают в жестяной банке, жирность – 8,5%. А стекать с ложки качественное сгущенное молоко должно тонкой беспрерывной струйкой

Как легко проверить качество сгущенного молока / Фото: Коллаж: Сегодня

Кто-то добавляет его в чай-кофе, другие используют в выпечке или едят с хлебом. Так сложилось, что упаковка или банка сгущенного молока есть в каждом третьем украинском холодильнике.

Проверка его качества очень схожа с проверкой магазинного и фермерского молока, но есть важные детали, на которые многие не обращают внимание.

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И чтобы принести домой качественный продукт, нужно изучить его этикетку в магазине. Подробности собрали среди экспертов и у klopotenko.com.

Этикета хорошего сгущенного молока

Жирность хорошего сгущенного молока – 8,5%

Первое. Покупайте его в жестяной банке, а не в пластиковой упаковке. На банке должна быть надпись "молоко незбиране згущене з цукром" и аббревиатурой ДСТУ 4274-2003.

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Состав – от 3-5 продуктов. Идеальная сгущенка, когда в составе только молоко, сахар и вода. Не стоит покупать продукт, если в составе есть растительные жиры.

Срок хранения 12 месяцев. Если видите, что производитель обещает вам срок годности до двух лет, такой продукт не стоит покупать.

И жирность. У настоящей сгущенки она составляет 8,5 %.

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Все способы проверки качества чая в пакетиках найдете в этом материале.

Как определить сгущенное молоко по цвету, запаху, текстуре

Хорошая сгущенка не падает каплями, а стекает тонкой струйкой / Фото: Depositphotos

Настоящая сгущенка с нежным кремовым оттенком. Что касается запаха, то, во-первых, никаких посторонних и слишком резких, например, ванили, пластика, химии не должно быть.

Текстуру хорошего сгущенного молока можно проверить с помощью ложки, полив с нее продукт на блюдце. Качественное молоко будет стекать медленно и тонкой струйкой.

Если производитель добавил крахмал, то молоко с ложки буде стекать каплями.

Сливочное масло тоже можно проверить в домашних условиях. Для этого существует четыре способа.