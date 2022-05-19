Как проверить качество сухих и живых дрожжей за 10 минут

Нужен обычный сахар, немного муки и теплая вода. Если после проверки не получится нужного результата, такие дрожжи плохо сработают в выпечке

Качество живых и сухих дрожжей - как проверить / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы знаем, как быстро проверить качество разрыхлителя, теперь простой способ проверить функциональность дрожжей.

Это касается как сухих, так и живых. Зачастую мы используем сухие, но с живыми любая сдоба получается особенной.

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Проверка и тех, и других дрожжей идет не дольше 10 минут. Если продукт не прошел тест, его использовать не стоит.

Рекомендации от фудблогера Menunedeli Дарья Черненко.

Как проверить работоспособность сухих и живых дрожжей

Сделать это не только быстро, но и незатратно. Дополнительные ингредиенты обязательно найдутся в каждом доме. Итак, нужно взять:

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теплую воду – 2 стакана;

дрожжи сухие, живые – по 1 ч. л.

сахар – по 1 ч. л.

Начнем проверку сухих дрожжей. Для начала их нужно размешать в теплой воде. Для прикорма добавить чайную ложку сахара. Снова нужно тщательно размешать до полного растворения дрожжей и сахара. Оставьте смесь на 10 минут.

Живые дрожжи нужно сначала растереть с сахаром, добавить теплую воду и хорошо размешать. Смесь тоже нужно оставить на 10 минут. По истечении времени посмотрите на шапку, которая образовалась в емкостях с дрожжами.

Чем выше и пышнее она, тем активней работают дрожжи.

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Чтобы удостовериться в качестве дрожжей, можно повторить эксперимент с добавлением муки.

Если шапка на живых дрожжах не образовалась или очень маленькая, то лучше их не использовать. Возможно, они неправильно хранились в магазине или у вас дома.

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