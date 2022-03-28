Как проверить качество творога в домашних условиях – 3 способа

Растительные жиры и крахмал – этого не должно быть в качественном твороге. Обнаружить их поможет йод и кипяток

Как проверить качество творога в домашних условиях / Фото: Pixabay, www.algaebarn.com

Самый качественный творог, в котором не может быть сомнений, – приготовленный в домашних условиях.

В хорошем твороге из магазина не должно быть крахмала и растительных жиров.

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Качество купленного в магазине можно проверить буквально за 5-7 минут. Для этого нужны йод и кипяток.

Как проверить качество творога в домашних условиях

Растительные жиры в твороге поможет выявить кипяток / Фото: pexels.com

С помощью йода. Он обнаружит в составе творога крахмал. Возьмите немного йода и капните в творог. Подождите реакцию 3-5 минут.

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Увидите, что он окрасился в сиреневый или фиолетовый цвета, в твороге есть крахмал.

С помощью кипятка. Возьмите немного творога и положите в кипяток. Настоящий творог расплавится и превратится в тягучую массу. Кипяток при этом должен остаться чистым, без жирной пленки на поверхности.

Растительные жиры не расплавятся, а образуют на поверхности ту самую пленку или распадутся на хлопья.

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Присутствие растительных жиров в твороге можно проверить еще одним способом – оставить его на некоторое время при комнатной температуре.

Если на продукте появится желтоватая корочка, то это значит, что в твороге очень много растительных жиров.