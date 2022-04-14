Как проверить, свежие ли яйца – 3 простых лайфхака

Свежие яйца можно хранить даже вне холодильника. О нескольких таких способах мы подробно писали.
Но перед тем, как их отправить на хранение, нужно купить качественный продукт и не потратить деньги на испорченный.
Итак, несколько действенных способов, как определить свежесть яиц. .
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Как проверить свежесть яиц: лайфхаки
- Лайфхак 1. Опустить в воду
Наберите в миску холодную воду и поместите в нее яйцо:
- если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее;
- яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто;
- яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.
Лайфхак 2. Встряхнуть
Поднесите яйцо к уху и немного потрясите его:
- ничего не слышно – яйцо свежее;
- через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести;
- явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.
Лайфхак 3. Разбить
Аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку:
- если желток плотный и выпуклый, а белок вязкий, упругий и хорошо держится вокруг желтка – яйцо свежее;
- если яйцо растеклось по тарелке, желток не выпирает, а белок жидкий – яйцо уже старое.