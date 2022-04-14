Как проверить, свежие ли яйца – 3 простых лайфхака

Это касается прежде всего яиц, купленных на рынке. Нужно потрясти яйцо и послушать, услышите и ощутите звук – продукт плохой

Как проверить свежесть яиц / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com

Свежие яйца можно хранить даже вне холодильника. О нескольких таких способах мы подробно писали.

Но перед тем, как их отправить на хранение, нужно купить качественный продукт и не потратить деньги на испорченный.

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Итак, несколько действенных способов, как определить свежесть яиц. .

Как проверить свежесть яиц: лайфхаки

Лайфхак 1. Опустить в воду

Проверить свежесть яиц с помощью воды / Фото: istockphoto.com

Наберите в миску холодную воду и поместите в нее яйцо:

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если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее;

– оно свежее; яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто;

или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто; яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.

Лайфхак 2. Встряхнуть

Как проверить свежесть яиц / Фото: istockphoto.com

Поднесите яйцо к уху и немного потрясите его:

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ничего не слышно – яйцо свежее;

– яйцо свежее; через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести;

– яйцо не первой свежести; явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.

Лайфхак 3. Разбить

Разбитое свежее яйца / Фото: Klaus Nielsen, Pexels

Аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку: