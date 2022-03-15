Как сделать домашнюю лапшу и пополнить запасы макаронных изделий

Форма лапши может быть любая, но перед тем, как вы начнете ее нарезать, тесто должно побыть в холодильнике минимум 40 минут

Домашняя лапша / Фото: Инстаграм

Недорого и быстро в домашних условиях можно сделать все, что сейчас сложно найти в магазинах.

Если есть молоко и уксус, приготовьте сыр, если не хочется тратить деньги на макароны или вермишель, это все можно сделать на своей кухне.

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Автор этой лапши abdrafigova_guzel советует добавить немного кипяченой воды, если во время замеса тесто будет разваливаться.

Домашняя лапша

Домашняя лапша / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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мука – 300 г;

яйца – 3 шт.;

соль – 1 ч. л.

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Как приготовить: