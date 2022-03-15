Как сделать домашнюю лапшу и пополнить запасы макаронных изделий

Недорого и быстро в домашних условиях можно сделать все, что сейчас сложно найти в магазинах.
Если есть молоко и уксус, приготовьте сыр, если не хочется тратить деньги на макароны или вермишель, это все можно сделать на своей кухне.
Автор этой лапши abdrafigova_guzel советует добавить немного кипяченой воды, если во время замеса тесто будет разваливаться.
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Домашняя лапша
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- яйца – 3 шт.;
- соль – 1 ч. л.
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Как приготовить:
- Яйца слегка взбить с солью.
- В просеянной муке сделать углубление и ввести яичную массу. Вымесить до однородного состояния.
- Тесто раскатать в тонкий пласт, сложить в несколько слоев, обильно пересыпанных мукой.
- Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 40-60 минут.
- Нарезать лапшу и высушить на бумаге.