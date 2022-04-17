Как сделать мраморные яйца на Пасху, используя только три красителя

Нужны желтый, синий и красный красители. Соединение этих трех цветов дадут приятный оливковый и терракотовый оттенок

Как красиво покрасить яйца на Пасху красителями / Фото: pexels.com

Рядом с пасхальной выпечкой на столе должны красоваться крашеные яйца – главные атрибуты праздника и его меню.

Чтобы получить насыщенный цвет, для окрашивания берите белые яйца. Не забудьте надеть резиновые перчатки, так не испачкаете руки.

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Как покрасить яйца красителями

Чем дольше яйца будут в красителе, тем интенсивнее будет цвет / Фото: Pixabay

Красители высыпать в воду в пропорциях, согласно инструкции. Залить горячей водой.

Потом в каждую емкость с красителем для яиц нужно влить по столовой ложке уксуса и перемешать.

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Теперь можно добавить по яйцу в каждую емкость. Чем дольше они побудут в красителе, тем интенсивнее будет цвет.

Важно, чтобы остальные яйца находились в горячей воде.

Когда время окрашивания прошло, выложите яйца на салфетку.

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Как добиться других цветов для окрашивания яиц

Если нужен фиолетовый цвет, то нужно соединить половину красного и половину синего красителя.

Если желтую краску смешать с синей, получим приятный оливковый цвет. Желтую с красной – получится красивый терракотовый оттенок.

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Как сделать мраморные яйца на Пасху

Чтобы получить мраморный эффект, в краситель нужно добавить растительное масло / Фото: instagram.com/kruglikova.mama

Этот процесс состоит из двух этапов. Первый – это окраска яиц обычным способом, то есть с добавлением ложки уксуса к красителю.

Когда яйца обсохнут, нужно снова развести краситель в воде. Но добавить одну столовую ложки подсолнечного масла и повторно опустить яйца.

В течение нескольких минут помогайте яйцам окраситься руками или ложкой, помешивая их в красителе.

Оттенки можно придать самые разные. Например, покрасить в желтый цвет и повторно – в синем красителе. Получатся патриотические яйца.

Когда они обсохнут, смажьте их растительным маслом. Но это необязательно.

Экспериментируйте с оттенками и получайте самые неожиданные и красивые пасхальные яйца.