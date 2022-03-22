Как сделать сливочное масло – из одного литра сметаны получится 500 граммов продукта

Чем жирнее будет сметана, тем больше получится масла. Сметану нужно взбивать миксером до образования масляной жидкости, ее можно использовать в выпечке

Домашнее сливочное масло / Фото: Pixabay

В нынешних условиях делать своими руками домашнюю сметану или сливочное масло – это выход для многих сегодня.

Идеально, если масло будет на основе жирных сливок, но это дороже. Подойдет жирная сметана, ее нужен один литр.

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После того, как она несколько минут будет взбиваться миксером, образуется пахта.

Пахту перелейте в отдельную емкость. Потом ее активно используйте в любой выпечке – от блинов до пирогов.

Автор этого масла Мармеладная Лисица заверяет, что продукт может легко храниться в морозилке месяц-полтора.

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Домашнее сливочное масло

Домашнее сливочное масло / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

1 л холодной жирной сметаны.

Рецепт домашней лапши, которая пополнит запасы макаронных изделиях, читайте здесь.

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Как приготовить: