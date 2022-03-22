Как сделать сливочное масло – из одного литра сметаны получится 500 граммов продукта

В нынешних условиях делать своими руками домашнюю сметану или сливочное масло – это выход для многих сегодня.
Идеально, если масло будет на основе жирных сливок, но это дороже. Подойдет жирная сметана, ее нужен один литр.
После того, как она несколько минут будет взбиваться миксером, образуется пахта.
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Пахту перелейте в отдельную емкость. Потом ее активно используйте в любой выпечке – от блинов до пирогов.
Автор этого масла Мармеладная Лисица заверяет, что продукт может легко храниться в морозилке месяц-полтора.
Домашнее сливочное масло
Ингредиенты:
- 1 л холодной жирной сметаны.
Рецепт домашней лапши, которая пополнит запасы макаронных изделиях, читайте здесь.
Как приготовить:
- Взбивать миксером на средней скорости несколько минут до тех пор, пока сметана не превратится в масляную крошку и начнет отделяться масляная жидкость (пахта).
- Продолжать взбивать, пока не образуется много масляной жидкости. Пахту перелить через сито в емкость, ее можно использовать для выпекания блинов, оладий и т. д.
- Промыть масло от пахты под очень холодной водой до прозрачности воды. Отжать масло руками, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Завернуть масло в пленку и отправить в морозилку.