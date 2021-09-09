Как сделать вкусно даже недорогую рыбу – 10 лайфхаков

Лето позади, а это значит, что безопасное время для возвращения рыбы, в первую очередь речной, на наши столы пришло. В этом материале собраны советы профессионалов по поводу того, как приготовить рыбу вкусно, то есть чтобы она не была сухой и пресной, ну и не разваливалась во время жарки или запекания. Мы знаем, что оригинального можно приготовить, к примеру, со скумбрией, теперь узнаем, как вкусно это сделать с любой рыбой.
Как приготовить вкусную рыбу
Лайфхак 1. Перед тем, как будете класть рыбу на противень или сковороду, и духовка, и сковорода должны быть хорошо разогреты.
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Лайфхак 2. Эксперты советуют присыпать поверхность небольшим количеством морской соли. Рыба не станет сильно соленой, а возьмет соли столько, сколько ей нужно.
Лайфхак 3. Попробуйте пожарить рыбу на сливочном масле – у нее будет необычный сливочный привкус. Потом, если масло останется, его можно использовать в качестве соуса.
Лайфхак 4. Лучше всего перед жаркой панировать рыбу в кукурузной муке. К ней можно добавить немного тертого сыра. Так корочка станет сочнее, а готовая рыба получит легкий сырный вкус.
Лайфхак 5. Варить морскую рыбу нужно следующим образом: сначала пусть вода с рыбой закипит, затем сразу же нужно убавить огонь и варить на очень медленном.
Лайфхак 6. Убрать неприятный запах тины от речной рыбы поможет уксусный "компресс". Обмотайте тканью, смоченной в уксусе, рыбу и оставьте на 20 минут. Запах тины уйдет.
Хорошо справляется с характерным запахом лавровый лист и душистый перец, их можно добавить во время варки или в соус.
Лайфхак 7. Никогда не используйте лимон перед жаркой и запеканием, иначе рыба может стать рыхлой. Сок лимона нужен тогда, когда рыба уже готова.
Лайфхак 8. Практически вся рыба жарится на сковороде не более 10 минут в среднем. Не стоит держать ее дольше, она будет сухой.
Лайфхак 9. Если запекаете или тушите рыбу, не забудьте о луковой подушке.
Лайфхак 10. Идеальные приправы для рыбы – петрушка, укроп, эстрагон. Еще один удачный соус для рыбы – это оливковое масло, смешанное с измельченными петрушкой и чесноком.
Нежной ваша рыба будет, если запекать ее в сметанном соусе. Для красной и нежирной рыбы – это один из лучших вариантов.
Когда жарите рыбу, положите на нее кусочек жирного копченого бекона. Так она станет ароматнее.
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