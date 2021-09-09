Как сделать вкусно даже недорогую рыбу – 10 лайфхаков

Запах тины у речной рыбы поможет убрать слабо концентрированный уксусный "компресс". Тканью, смоченной в уксусе, нужно обмотать рыбу и подождать 20 минут. Не стоит сбрызгивать рыбу лимоном до начала приготовления, делать это нужно в конце

Рыба, яйца, овощи и сбалансированный в целом рацион важен для здоровья ногтей / Фото: Pexels

Лето позади, а это значит, что безопасное время для возвращения рыбы, в первую очередь речной, на наши столы пришло. В этом материале собраны советы профессионалов по поводу того, как приготовить рыбу вкусно, то есть чтобы она не была сухой и пресной, ну и не разваливалась во время жарки или запекания. Мы знаем, что оригинального можно приготовить, к примеру, со скумбрией, теперь узнаем, как вкусно это сделать с любой рыбой.

Как приготовить вкусную рыбу

Перед жаркой натрите рыбу маслом, сковороду смазывать не обязательно / Фото: Pixabay

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Лайфхак 1. Перед тем, как будете класть рыбу на противень или сковороду, и духовка, и сковорода должны быть хорошо разогреты.

Лайфхак 2. Эксперты советуют присыпать поверхность небольшим количеством морской соли. Рыба не станет сильно соленой, а возьмет соли столько, сколько ей нужно.

Лайфхак 3. Попробуйте пожарить рыбу на сливочном масле – у нее будет необычный сливочный привкус. Потом, если масло останется, его можно использовать в качестве соуса.

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Лайфхак 4. Лучше всего перед жаркой панировать рыбу в кукурузной муке. К ней можно добавить немного тертого сыра. Так корочка станет сочнее, а готовая рыба получит легкий сырный вкус.

Лайфхак 5. Варить морскую рыбу нужно следующим образом: сначала пусть вода с рыбой закипит, затем сразу же нужно убавить огонь и варить на очень медленном.

Лайфхак 6. Убрать неприятный запах тины от речной рыбы поможет уксусный "компресс". Обмотайте тканью, смоченной в уксусе, рыбу и оставьте на 20 минут. Запах тины уйдет.

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Хорошо справляется с характерным запахом лавровый лист и душистый перец, их можно добавить во время варки или в соус.

Лайфхак 7. Никогда не используйте лимон перед жаркой и запеканием, иначе рыба может стать рыхлой. Сок лимона нужен тогда, когда рыба уже готова.

Лайфхак 8. Практически вся рыба жарится на сковороде не более 10 минут в среднем. Не стоит держать ее дольше, она будет сухой.

Лайфхак 9. Если запекаете или тушите рыбу, не забудьте о луковой подушке.

Лайфхак 10. Идеальные приправы для рыбы – петрушка, укроп, эстрагон. Еще один удачный соус для рыбы – это оливковое масло, смешанное с измельченными петрушкой и чесноком.

Нежной ваша рыба будет, если запекать ее в сметанном соусе. Для красной и нежирной рыбы – это один из лучших вариантов.

Когда жарите рыбу, положите на нее кусочек жирного копченого бекона. Так она станет ароматнее.

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