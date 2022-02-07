Рецепт желейно-творожного торта в виде сердца на 14 февраля – выпекать ничего не надо

Основа торта – песочное печенье, начинка – воздушная творожная масса, украшает десерт нежная клубничная или вишневая глазурь

Желейный торт в форме сердца / Фото: freepik.com

Это когда нужно не просто удивить любимых, а сделать это по-крупному. Десерты в форме сердца на 14 февраля обязательны. Есть симпатичные простые, а есть более мудреные.

Это желейно-творожный торт готовится очень просто. Прежде всего это не составит труда тем, кто знает, как приготовить чизкейк без выпечки.

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Принцип такой же, только в начинку нужно добавить желе, а сам десерт украсить глазурью.

Торт "Сердце" на День святого Валентина

Торт в виде сердца / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для основы:

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200 г рассыпчатого печенья;

90 г сливочного масла;

1 ст. л. какао;

Для начинки:

500 г нежного творога;

150 г сахара;

2 ст. л. клубничного или вишневого варенья;

1 стакан молока;

10 г желатина;

2 пакетика ванильного сахара.

Для украшения:

100 г клубничного или вишневого конфитюра;

0,5 стакана воды;

30 г сливочного масла;

1 ст. л. муки.

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Как приготовить: