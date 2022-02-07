Рецепт желейно-творожного торта в виде сердца на 14 февраля – выпекать ничего не надо

Это когда нужно не просто удивить любимых, а сделать это по-крупному. Десерты в форме сердца на 14 февраля обязательны. Есть симпатичные простые, а есть более мудреные.
Это желейно-творожный торт готовится очень просто. Прежде всего это не составит труда тем, кто знает, как приготовить чизкейк без выпечки.
Принцип такой же, только в начинку нужно добавить желе, а сам десерт украсить глазурью.
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Торт "Сердце" на День святого Валентина
Ингредиенты для основы:
- 200 г рассыпчатого печенья;
- 90 г сливочного масла;
- 1 ст. л. какао;
Для начинки:
- 500 г нежного творога;
- 150 г сахара;
- 2 ст. л. клубничного или вишневого варенья;
- 1 стакан молока;
- 10 г желатина;
- 2 пакетика ванильного сахара.
Для украшения:
- 100 г клубничного или вишневого конфитюра;
- 0,5 стакана воды;
- 30 г сливочного масла;
- 1 ст. л. муки.
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Как приготовить:
- Для основы измельчить печенье в крошку.
- Добавить какао-порошок, а затем влить в него растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать.
- На дно формы в форме сердца высыпать шоколадную песочную массу, а затем с помощью ложки или стакана с плоским дном тщательно утрамбовать. Поставить в холодильник.
- В творог добавить сахар, ваниль и клубничное варенье. Перемешать.
- Развести желатин в стакане теплого молока. Помешивая, довести до кипения. Когда молоко с желатином немного остынет, влить его в сырную смесь. Перетереть блендером.
- Готовую начинку вылить на шоколадную основу. Поставить в холодильник на час.
- Клубничный или вишневый конфитюр развести в воде.
- Растопить масло. Добавить ложку муки с небольшой горкой. Перемешать и влить разведенный конфитюр. Тщательно перемешать.
- Довести смесь до кипения и убрать с огня. Дать глазури немного остыть.
- Достать торт из холодильника, сверху равномерно нанести ягодную глазурь и снова поставить в холодильник.
- Через несколько украсить кокосовой стружкой и листиками мяты.