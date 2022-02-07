Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт желейно-творожного торта в виде сердца на 14 февраля – выпекать ничего не надо

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 18:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Основа торта – песочное печенье, начинка – воздушная творожная масса, украшает десерт нежная клубничная или вишневая глазурь
Желейный торт в форме сердца
Желейный торт в форме сердца / Фото: freepik.com

Это когда нужно не просто удивить любимых, а сделать это по-крупному. Десерты в форме сердца на 14 февраля обязательны. Есть симпатичные простые, а есть более мудреные.

Это желейно-творожный торт готовится очень просто. Прежде всего это не составит труда тем, кто знает, как приготовить чизкейк без выпечки.

Реклама

Принцип такой же, только в начинку нужно добавить желе, а сам десерт украсить глазурью.

Торт "Сердце" на День святого Валентина

Торт в виде сердца
Торт в виде сердца / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для основы:

Реклама
  • 200 г рассыпчатого печенья;
  • 90 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. какао;

Для начинки:

  • 500 г нежного творога;
  • 150 г сахара;
  • 2 ст. л. клубничного или вишневого варенья;
  • 1 стакан молока;
  • 10 г желатина;
  • 2 пакетика ванильного сахара.

Для украшения:

  • 100 г клубничного или вишневого конфитюра;
  • 0,5 стакана воды;
  • 30 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. муки.

Рецепт красивого печенья "Красный бархат" с трещинками найдете здесь.

Реклама

Как приготовить:

  1. Для основы измельчить печенье в крошку.
  2. Добавить какао-порошок, а затем влить в него растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать.
  3. На дно формы в форме сердца высыпать шоколадную песочную массу, а затем с помощью ложки или стакана с плоским дном тщательно утрамбовать. Поставить в холодильник.
  4. В творог добавить сахар, ваниль и клубничное варенье. Перемешать.
  5. Развести желатин в стакане теплого молока. Помешивая, довести до кипения. Когда молоко с желатином немного остынет, влить его в сырную смесь. Перетереть блендером.
  6. Готовую начинку вылить на шоколадную основу. Поставить в холодильник на час.
  7. Клубничный или вишневый конфитюр развести в воде.
  8. Растопить масло. Добавить ложку муки с небольшой горкой. Перемешать и влить разведенный конфитюр. Тщательно перемешать.
  9. Довести смесь до кипения и убрать с огня. Дать глазури немного остыть.
  10. Достать торт из холодильника, сверху равномерно нанести ягодную глазурь и снова поставить в холодильник.
  11. Через несколько украсить кокосовой стружкой и листиками мяты.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять