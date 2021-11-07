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Как сэкономить на слабосоленом лососе – научиться готовить гравлакс

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 ноября, 12:02
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Гравлакс – это вся засоленная красная рыба в принципе. Очень давно ее стали готовить в странах Скандинавии. Из особенного – понадобятся морская соль и немного коньяка
Гравлакс - рецепт скандинавской закуски из красной рыбы
Гравлакс - рецепт скандинавской закуски из красной рыбы / Фото: instagram.com/muzica.life/

Приблизительно слово "гравлакс" можно перевести, как закопанная рыба. Именно так на территории современной Скандинавии запасались этим продуктом. То есть хорошо обваливали ее в соли, заворачивали во что-нибудь и закапывали.

Сегодня гравлакс обожают в Швеции, потому что нет ничего лучше, чем самостоятельно засоленная или замаринованная любимая рыба.

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Еще экономия и отсутствие риска для здоровья – вы знаете, что солите хорошую рыбу и знаете, в чем вы это делаете.

Весь процесс рассчитан на 800 грамм лосося, если у вас меньше рыбы, то сокращайте количество других ингредиентов.

Автор рецепта и кулинарный блогер – muzica.life – советует перед подачей на стол очистить рыбу от свекольного маринада, слегка промыть и обсушить салфетками.

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Гравлакс – рецепт

Ингредиенты:

  • Лосось – 800 г
  • Сахар – 200 г
  • Морская соль – 160 г
  • Свекла – 3 шт.
  • Цедра апельсина – 3 ст. л
  • Цедра лайма – 1 ст. л
  • Свежий базилик – 10 г
  • Ликер (лимончелло) или коньяк – 4 ст. л
  • Кориандр – 2 ст. л

Как приготовить:

  1. Рыбу вымыть, обсушить и удалить кости. Смазать лимончелло или коньяком.
  2. Свеклу натереть, базилик вымыть и измельчить.
  3. Соединить свеклу, сахар, морскую соль, цедру лайма и апельсина, кориандр и измельченный базилик. Тщательно перемешать. Сок свеклы нужно слить.
  4. Выложить на подготовленное рыбное филе свекольную массу. Плотно обернуть пищевой пленкой.
  5. Переложить рыбу в емкость с бортиками и поставить груз. Отправить на 24 часа в холодильник, периодически сливая жидкость.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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