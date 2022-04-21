Как сохранить свеклу в квартире, морозилке и сельской местности

Свекла любит темноту и прохладу. Если захотите хранить ее вымытую и завернутую в пищевую пленку, то использовать овощ нужно в ближайшие недели

Секреты хранения свеклы на балконе и в сельской местности / Фото: Pixabay

Хранение свеклы очень схоже с хранением еще одного стратегического овоща – чеснока. Они любят, когда темно и прохладно.

Но свеклу можно сохранить сразу несколькими способами.

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Удобней, когда она уже натертая, сырая или отварная, лежит по контейнерам в морозилке. Понятно, что с ней ничего не случится.

И независимо от того, какой способ хранения вы выберете, свеклу нужно периодически перебирать и внимательно осматривать. Если заметите порченную, сразу же выбрасывайте.

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Хранение свеклы в сельской местности

В ящике свекла должна лежать так: мелкая внизу, крупная – сверху / Фото: Pixabay

Лучше всего хранится свекла средних размеров, мелкие корнеплоды быстро вянут. Ее можно пересыпать смесью песка и золы в равных пропорциях, торфом или опилками.

Выкладывайте ее в ящик по такому принципу: мелкую – вниз, крупную – сверху.

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И еще хранение свеклы в одном ящике с картофелем – оптимальный вариант. Картофель отдает влагу свекле, а свекла повышает его упругость.

Свеклу в сельской местности можно хранить до полугода.

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Хранение свеклы в квартире

Если храните свеклу в ящике на балконе, насыпьте на дно песок / Фото: stocksnap.io

В таких условиях сроки сокращаются до 3-4 месяцев. Если храните на балконе, то нужна подушка в ящике – песок или опилки.

В холодильнике ее можно хранить в фольге или бумаге, завернув каждую отдельно.

Хранение мытой свеклы

Перед тем, как завернуть мытую свеклу в пленку или пакет, хорошо ее вымойте / Фото: Pixabay

Забегая наперед, нужно сказать, что этот способ ненадолго. То есть использовать овощ нужно в ближайшие несколько недель.

Хорошо помойте свеклу, обрежьте вершок и корешок. Теперь корнеплод должен хорошо обсохнуть в течение нескольких часов.

Спустя это время все срезы затянутся. Теперь можно раскладывать ее по пакетам.

Здесь важно учитывать следующее: свекла не любит воздух, поэтому из пакетов его нужно максимально выпустить и плотно завязать.

Эксперты советуют уже упакованную свеклу снова поместить в пакет и снова завязать.

Для этого способа подойдет и пищевая пленка. Например, когда вам нужна одна или две свеклы для борща или салата. Обмотайте корнеплод и поместите в пакет.

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