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Как хранить клубнику в холодильнике, чтобы она долго не портилась (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 июня, 09:58
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Если планируете съесть ягоды не сразу, то не мойте их, а переложите в чистый контейнер, застеленный бумажным полотенцем. Желательно в один слой
Правила хранения клубники в холодильнике
Правила хранения клубники в холодильнике / Фото: freepik.com

В сезон любимой клубники ее нужно есть и стараться сделать несколько баночек варенья на зиму. Очень вкусно получается заготовка, как желе. Для нее нужно сравнительно мало сахара.

А вот как сохранить свежесть ягоды в холодильнике, если удалось ее купить по хорошей цене и много – нужно знать. Ведь клубника капризная и очень быстро портится.

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Так что правильное хранение начинается с ее внешнего вида. Если она мягкая, у нее неравномерный цвет и тем более очевидное гниение, сохранить клубнику надолго не получится.

Мы собрали проверенные рекомендации и лайфхаки, которые помогут продлить свежесть ягоды.

Как сохранить свежесть клубники в холодильнике

Дольше всего клубника хранится в стеклянной таре
Дольше всего клубника хранится в стеклянной таре / Фото: freepik.com

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Для первого способа ягоды мыть не нужно. Сложите их в емкость, лучше стеклянную тару, смочите полотенце пульверизатором и накройте миску.

Так в холодильнике ягода может простоять до трех дней.

Есть еще один способ – это переложить каждый слой ягод (тоже не моем) салфетками или бумагой. Это нужно для защиты клубники. Если какая-то из ягод начнет портиться, бумага защитит от повреждений остальные.

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Такой способ хранения клубники в холодильнике сохранит ее вид и вкус в течение 7-10 дней.

И, наконец, третий способ. Нужно соединить уксус с водой в пропорциях 1:5. Опустите ягоды в этот раствор на несколько, затем хорошо просушите и выложите в контейнер.

Уксус поможет избавиться от бактерий и плесени, которые провоцируют гниение. Важно, чтобы дно контейнера было застелено бумажными полотенцами.

Киви тоже капризные, но их можно достаточно долго хранить в холодильнике. Подробности здесь.

Как заморозить клубнику, чтобы она не потеряла форму

Перед заморозкой клубнику нужно вымыть и тщательно просушить
Перед заморозкой клубнику нужно вымыть и тщательно просушить

Для начала переберите ягоду и уберите даже слегка испорченную. Клубнику нужно тщательно вымыть и просушить на полотенце. Она не должна быть влажной.

Теперь выложите ее на противень или поднос на расстоянии. Это нужно для того, чтобы каждая ягода равномерно заморозилась.

Отправьте на ночь в морозильную камеру, потом клубнику можно сложить в удобную вам тару или пакеты.

Здесь узнаете, как правильно хранить кабачки в холодильнике и погребе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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