Как сохранить зелень в холодильнике до двух месяцев и вернуть ей свежесть

Лучше всего хранить свежую зелень в пищевой пленке или фольге. Если зелень все-таки завяла, можно использовать ледяную баню

Как хранить зелень в холодильнике / Фото: freepik.com

Знание простых правил хранения продуктов помогает не только продлить их свежесть, но и экономить деньги. О том, как можно хранить яйца, когда нет электричества, мы подробно рассказывали.

Очень актуальная в этот период зелень все чаще появляется в наших холодильниках. К сожалению, если не использовать ее сразу же, она быстро увядает.

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Ниже – проверенные лайфхаки, которые помогут сохранить зелени свежесть. Какой бы способ вы не выбрали, во время хранения обязательно проверяйте состояние укропа, лука, петрушки и другой зелени.

Как быстро вернуть зелени свежесть

Зелень можно хранить в стакане с небольшим количеством воды / Фото: Pixabay

Нужен стакан с водой и пакет. Для начала помойте пучок зелени. Обсушивать ее не нужно. Корешки нужно обрезать, примерно на пять миллиметров.

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Верхушку пучка накройте пакетом, а сам пучок поставьте в стакан с водой. Важно, чтобы воды было совсем немного.

Стакан с зеленью можно ставить в холодильник. Таким способом можно хранить петрушку и укроп до одного месяца. За это время обновляйте срезы и проверяйте состояние зелени.

Еще может помочь контрастный душ. Если вы заметили, что зелень увядает, буквально на пять секунд опустите ее в горячую воду и сразу же поместите под струю холодной воды.

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Лед. Этот метод сохранения зелени больше подходит для салата. Возьмите кубики льда, выложите в емкость, добавьте немного воды и выложите салат. Пусть он побудет там 15-20 минут. После его можно использовать по назначению.

Пищевая пленка и фольга. Когда принесете зелень, купленную в магазине в пленке, ее нужно переложить в пищевую пленку или фольгу.

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