Как сварить кофе, если нет турки – 3 способа

Речь пойдет о керамической чашке, сотейнике с толстым дном и микроволновке. Главное – это свежемолотый кофе и очищенная вода

Три способа сварить кофе без турки / Фото: Инстаграм

Безусловно, самый вкусный кофе, в том числе и с кардамоном, бывает только из джезвы. Не зря же ее придумали столетия тому назад.

Но если вдруг с вашей туркой-джезвой что-то случилось или ее не оказалось рядом, можно использовать другие емкости и микроволновую печь.

Реклама

Помогите вашему кофе стать действительно вкусным: зерна нужно смолоть перед самой варкой, используйте хорошую воду и не забывайте о пропорциях – 1-2 чайных ложки на 150 миллилитров воды.

Варим кофе в сотейнике

Кофе по-египетски / Фото: instagram.com/kn.natalie/

Сначала прогрейте сотейник, потом всыпьте кофе. Пьете кофе с сахаром – добавьте и его.

Реклама

Залейте воду комнатной температуры и начинайте готовить на медленном огне.

Через 30-45 секунд перемешайте ложкой. Как только начнет подниматься пена, снимите сотейник с огня. Дайте немного постоять и перелейте в керамическую теплую чашку.

Чтобы получить очень крепкий напиток, проварите его дважды.

Реклама

Если любите кофе и чай в равной степени, здесь найдете рецепт гонконгского напитка юаньян.

Варим кофе в чашке или польский метод заваривания

Кофе лучше заваривать в керамической чашке / Фото: jcomp / Freepik

Нужна чашка с толстыми стенками, ее нужно подогреть. И только теперь засыпать кофе.

Доведите воду до 85-90 градусов и тонкой струйкой налейте в чашку. Добавьте сахар по вкусу, если пьете с ним.

И на этом этапе есть две противоположные техники. Одни советуют перемешать напиток. Другие – не трогать и оставить на 3-4 минуты.

Здесь можно использовать метод сравнения и выбрать тот способ, после чего кофе становится насыщенней.

Рецепт кофейно-молочного напитка "Гибралтар" найдете здесь.

Готовим кофе в микроволновке

Кофе в микроволновке нужно варить 1,5 минуты / Фото: freepik.com

Кофе, приготовленный таким способом, как говорят, похож на эспрессо. В прогретую чашку насыпьте кофе и налейте воду.

Теперь поставьте в микроволновку и поставьте на мощность выше средней на две минуты. Здесь все зависит о мощности печи.

Как правильно хранить кофейные зерна, чтобы они как можно дольше сохраняли свои свойства – читайте в этом материале.