Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Как сварить рассыпчатую рождественскую кутью и ее классический рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 16:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В воду с пшеницей обязательно стоит добавить немного растительного масла и соли. Ее можно не варить, а приготовить в духовке. А мед, узвар и мак – это классические ингредиенты для кутьи
Как приготовить рассыпчатую кутью и ее классический рецепт
Как приготовить рассыпчатую кутью и ее классический рецепт / Фото: Depositphotos

Трапеза на Святой вечер всегда начинается с кутьи, она главная на этом столе. И, пожалуй, это одно из древнейших блюд, которое дошло до нас практически не меняясь.

Сегодня ее готовят и из риса, но правильная кутья бывает только из пшеницы. Готовить эти злаковые непросто, ведь крупа может развариться или наоборот – быть твердой.

Реклама

Собрали все советы по приготовлению кутьи и ее классический рецепт – ниже.

Пшеницу нужно замачивать на ночь

Для начала ее нужно перебрать и просеять. Затем тщательно промыть. Делать это, пока вода не станет прозрачной.

И чтобы пшеница сварилась быстро, ее нужно замочить. Желательно на ночь.

Реклама

Читайте также:

Варить в кастрюле с толстыми стенками, добавив масло и соль

После того, как пшеница постояла в воде, ее нужно слить и залить крупу чистой. Советуют добавить в нее растительное масло, 2-3 столовые ложки, и несколько щепоток соли, а варить в кастрюле с толстыми стенками.

На 1 стакан пшеницы нужно 3 литра воды.

Реклама

Когда вода с пшеницей закипит, в среднем ее нужно готовить минимум час.

Есть еще один способ – приготовить пшеницу в духовке в соотношении 1:3 (пшеница-вода). Готовить при 180 градусах, пока зерно полностью не впитает воду.

Промыть кипяченой теплой водой

Когда пшеницы готова, ее обязательно стоит промыть в дуршлаге и дать воде стечь.

Кутья – классический рецепт

Кутья – классический рецепт
Кутья – классический рецепт / Фото: instagram.com/yummybook_ru/

Ингредиенты:

  • 300 г пшеницы;
  • 100 г мака;
  • 3 ст. л. меда;
  • щепотка соли и растительное масло для варки;
  • узвар.

Как приготовить:

  1. Отварить пшеницу, промыть теплой кипяченой водой, слить воду и охладить
  2. Мак промыть, залить кипятком и проварить несколько минут. Слить воду и измельчить по вкусу.
  3. Развести мед в теплой кипяченой воде в пропорции 1:1.
  4. Для узвара любимые сухофрукты (яблоки, груши, чернослив) тщательно вымыть и проварить в течение 15-20 минут, охладить. Лучше, если узвар настоится хотя бы несколько часов.
  5. Мак смешать с пшеницей.
  6. Мед и узвар добавить перед подачей на стол.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять