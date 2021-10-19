Как украсить блюда на Хэллоуин – 7 идей с фото

Здесь есть варианты для детского стола и для взрослой вечеринки. Для слоеного пирога в виде устрашающей тыквы подготовьте трафарет, стол можно украсить искусственной паутиной и пауками, а из бекона и печенья сделать метлу ведьмы

Как украсить блюда на Хэллоуин / Фото: instagram.com/thebakermama/

Как бы мы не старались и не включали по-максимуму устрашающую гастрономическую фантазию, с одними лишь тематическими и оригинальными блюдами праздник не состоится. Стол должен быть пропитан Хэллоуином от начала до конца.

Эти идеи украшения блюд, вернее, их оформления, помогут создать нужную атмосферу. Здесь не только декор стола пауками-жуками и искусственной паутиной, в роли которой выступает обычная марля. Из печенья "соломка" и тонко нарезанного бекона можно сделать "метелки". К свиным ребрам подайте "кровавый соус", а печенье украсьте "привидениями".

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Устрашающие свиные ребра

Если готовите ребра, поставьте рядом соус, такая себе имитация крови / Фото: www.countryliving.com

Вот первая идея для атмосферной подачи мяса. Все-таки ребра выглядят эффектней. Их можно разложить на тарелке и подать к ним соус на основе томатной пасты или кетчупа.

Так вы имитируете кровавое мясо вроде бы только что убитого животного.

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Тыквенные пироги

Пирожки в виде тыквы / Фото: www.womansday.com

Это отличная закуска для взрослых и детей и красивое украшение стола на Хэллоуин, может быть холодной или горячей.

Нужно будет сделать трафарет в виде маленькой тыквы и вырезать ее, когда сформируете пирожки из слоеного теста. Начинка – на ваш выбор. Мясной фарш, овощи или сыр.

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Закуска "Метла ведьмы"

Нужно печенье "соломка" и бастурма или тонко нарезанный бекон / Фото: www.womansday.com

Здесь нужна соленая "соломка" и тонко нарезанные бастурма или бекон. Связать мясо вокруг можно с помощью нити. Главное – сказать об этом гостям. "Метелки" можно выложить на тарелку и рядом поставить игрушечную ведьму.

Пирог на Хэллоуин

Пирог из слоеного теста может быть устрашающим или с доброй улыбкой / Фото: smallfood.web.app

Это пирог со страшным главным символом Хэллоуина – тыквой – нужно готовить с мясом или грибами. Выпекается на основе слоеного теста.

Главное – это приловчится и из не очень размороженного теста вырезать "лицо" тыквы и перенести на начинку. Тыква может быть не только устрашающей, но и с дружелюбной улыбкой.

Печенье "Паутинка"

Печенье "Паутинка" / Фото: www.womansday.com

Еще одна интересная подача печенья. Во-первых, его можно украсить съедобной паутинкой. Она может быть шоколадной или карамельной. Выложить его можно на поднос, застеленный марлей. Получится имитация паутины. Ну и не забудьте купить пластиковых пауков.

Печенье "Привидения"

Печенье "Приведение" / Фото: www.womansday.com

Приготовить их проще простого. Обычные палочки или "соломку" нужно обмакнуть в растопленном зефире или шоколаде, нарисовав "привидениям" кондитерской краской глаза и рот. Это не только детское угощение. Их с удовольствием съедят и взрослые.

"Устрашающий" зефир

Для этого декора нужны шпажки и маршмеллоу / Фото: www.womansday.com

Или маршмеллоу, который легко можно найти в магазине. Ну и кондитерские краски в том числе. Остается нанизать его на шпажки и нарисовать мордочки героев мультфильмов. Ну или фильмов, если мастерство художника-оформителя позволяет.

Этими шпажками можно украсить алкогольные напитки на Хэллоуин, напитки для детей или просто подать в качестве десерта.