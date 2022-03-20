Как устроить сытный и вкусный ужин – приготовить гречку под шубой

Этот ужин запекается в духовке, он слоистый. Внизу пассерованные лук и морковь, потом куриное мясо (любое), гречка и наконец – тертый твердый сыр

Гречка под шубой / Фото: Ольга Матвей

Есть предположение, что многие не догадывались, что рассыпчатую гречку, например, с овощами, можно приготовить не только на плите, а и запечь, причем под шубой из сыра.

Под гречкой будет куриное мясо, можно взять крылышки. Сверху гречки, по желанию, натрите немного твердого сыра и готовьте еще минут пять-семь.

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Рецепт с канала украинского фудблогера Ольга Матвей.

Гречка под шубой

Ингредиенты:

лук, морковь – по 2 шт.;

гречка – 350 г;

сыр – 200 г;

куриные бедра – 2 шт.;

соль, перец, паприка – по вкусу;

вода – 600 мл.

И еще один вариант для обеда или ужина – гречаников – найдете здесь.

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Как приготовить:

Лук нарезать крупно, обжарить до прозрачности. Добавить тертую морковь. Готовить 10-15 минут, помешивая. Выключить огонь и посолить. Гречку промыть. Убрать из бедер кости и нарезать небольшим кубиком. Форму для запекания выложить зажарку, распределить по дну. Отдельно посолить, поперчить и добавить паприку к мясу, перемешать. Выложить на морковь с луком. Сверху распределить гречку. Залить горячей или теплой водой. Воду нужно слегка подсолить. Разогреть духовку до 180 градусов. Накрыть фольгой и запекать 30-40 минут. За 5 минут до готовности, выложить тертый сыр и готовить без фольги.

Подробней весь процесс приготовления смотрите в видео.