Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Без молока и яиц

Ужин за полчаса

Домашний хлеб

Постные блюда

Как хранить грудное молоко

Продукты длительного хранения
СЕГОДНЯ Еда

Как устроить сытный и вкусный ужин – приготовить гречку под шубой

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 17:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Этот ужин запекается в духовке, он слоистый. Внизу пассерованные лук и морковь, потом куриное мясо (любое), гречка и наконец – тертый твердый сыр
Гречка под шубой
Гречка под шубой / Фото: Ольга Матвей

Есть предположение, что многие не догадывались, что рассыпчатую гречку, например, с овощами, можно приготовить не только на плите, а и запечь, причем под шубой из сыра.

Под гречкой будет куриное мясо, можно взять крылышки. Сверху гречки, по желанию, натрите немного твердого сыра и готовьте еще минут пять-семь.

Реклама

Рецепт с канала украинского фудблогера Ольга Матвей.

Гречка под шубой

Ингредиенты:

  • лук, морковь – по 2 шт.;
  • гречка – 350 г;
  • сыр – 200 г;
  • куриные бедра – 2 шт.;
  • соль, перец, паприка – по вкусу;
  • вода – 600 мл.

И еще один вариант для обеда или ужина – гречаников – найдете здесь.

Реклама

Как приготовить:

  1. Лук нарезать крупно, обжарить до прозрачности. Добавить тертую морковь. Готовить 10-15 минут, помешивая. Выключить огонь и посолить.
  2. Гречку промыть. Убрать из бедер кости и нарезать небольшим кубиком.
  3. Форму для запекания выложить зажарку, распределить по дну.
  4. Отдельно посолить, поперчить и добавить паприку к мясу, перемешать. Выложить на морковь с луком.
  5. Сверху распределить гречку. Залить горячей или теплой водой. Воду нужно слегка подсолить.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов. Накрыть фольгой и запекать 30-40 минут. За 5 минут до готовности, выложить тертый сыр и готовить без фольги.

Подробней весь процесс приготовления смотрите в видео.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Бери с собой
Продукты "тревожного чемоданчика"
Сухофрукты
Сухофрукты
Чайная смесь
Чайная смесь
Консервы
Консервы
Вяленое мясо
Вяленое мясо
Орехи
Орехи
1 /2
Больше продуктов
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как хранить курицу без холодильника
Хакнуть
Украинские рецепты
Что ели казаки перед битвами
Готовить для ВСУ!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять