Как варить глинтвейн дома: лучшие специи к нему и рецепт с сухим вином

Рецепт глинтвейна с сухим вином / Фото: freepik.com
И да, глинтвейн вполне может быть среди напитков на Новый год, если захочется выйти на улицу и немного прогуляться.
В остальном правила известны всем – сильно дешевое вино покупать в этих целях не стоит, специй нужно класть в умеренных количествах, чтобы не забить вкус вина
Ну и температура – глинтвейн должен быть горячим, но не кипяченым.
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Специи для глинтвейна
- Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.
- Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.
- Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он уместен.
- Перец (черный, душистый, ямайский) придаст остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.
- Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка.
- Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.
- Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.
- Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.
- Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.
Глинтвейн: классический рецепт
Рецепт глинтвейна с сухим вином / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 бутылка красного сухого вина (750 мл);
- 12 бутонов гвоздики;
- 2-3 ст. л. меда;
- 1/2 шт. красного сочного яблока;
- 1/2 шт. апельсина;
- 1-2 палочки корицы;
- 5 горошин ямайского (душистого) перца.
Как приготовить:
- Яблоко и апельсин нарезать дольками, положить в кастрюлю.
- Влить вино, добавить мед и пряности, размешать.
- Прогревать на слабом огне до температуры 80 градусов.
- Разлить по высоким бокалам и немедленно подать.
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