Как вкусно использовать черную смородину – приготовить напиток кордиал (фото)

Получится даже не напиток, а ягодный сироп. Потом его можно разбавлять водой, добавлять в лимонад или пить со льдом

Напиток кордиал из черной смородины

Лето – сезон самых разных и очень неожиданных для многих домашних напитков. Возможно, для многих станет сюрпризом, что из бузины можно сделать шампанское.

Кордиал – это английский напиток, готовится из любых ягод и фруктов. Интересно, что сначала он был алкогольным. И вот уже больше ста лет его готовят без алкоголя.

Реклама

По консистенции он, как густой сироп. Разбавлять его можно газировкой, использовать как топпинг для мороженого и десертов.

На сайте www.lordbyronskitchen.com советуют попробовать заморозить кордиал. Разлейте его в формочки для льда, потом переложите в пакет и храните в морозильнике.

Кордиал из черной смородины

Реклама

Кордиал из черной смородины / Фото: kitchen.727go.com

Ингредиенты:

черная смородина – 300 г;

сахар – 160 г;

холодная вода – 325 мл;

ванильный сахар – пакетик.

Как приготовить:

Реклама

Смородину вымыть, обсушить. Переложить в кастрюлю, добавить ванильный сахар. Засыпать сверху сахаром и добавить воду. Довести до кипения на умеренном огне. В процессе приготовления размять ягоды деревянной ложкой. Варить на медленном огне, периодически помешивая, до растворения сахара. Полностью остудить. Полученную массу дважды процедить через мелкое сито. Готовый кордиал из черной смородины перелить в стеклянную бутылку или банку с крышкой. В таком виде кордиал можно хранить в холодильнике в течение месяца.

Рецепт юаньяня, который готовится из кофе и чая, читайте здесь.