Как вкусно использовать черную смородину – приготовить напиток кордиал (фото)

Лето – сезон самых разных и очень неожиданных для многих домашних напитков. Возможно, для многих станет сюрпризом, что из бузины можно сделать шампанское.
Кордиал – это английский напиток, готовится из любых ягод и фруктов. Интересно, что сначала он был алкогольным. И вот уже больше ста лет его готовят без алкоголя.
По консистенции он, как густой сироп. Разбавлять его можно газировкой, использовать как топпинг для мороженого и десертов.
Ракетный удар по Киеву
На сайте www.lordbyronskitchen.com советуют попробовать заморозить кордиал. Разлейте его в формочки для льда, потом переложите в пакет и храните в морозильнике.
Кордиал из черной смородины
Ингредиенты:
- черная смородина – 300 г;
- сахар – 160 г;
- холодная вода – 325 мл;
- ванильный сахар – пакетик.
Как приготовить:
- Смородину вымыть, обсушить.
- Переложить в кастрюлю, добавить ванильный сахар. Засыпать сверху сахаром и добавить воду. Довести до кипения на умеренном огне. В процессе приготовления размять ягоды деревянной ложкой.
- Варить на медленном огне, периодически помешивая, до растворения сахара. Полностью остудить.
- Полученную массу дважды процедить через мелкое сито.
- Готовый кордиал из черной смородины перелить в стеклянную бутылку или банку с крышкой. В таком виде кордиал можно хранить в холодильнике в течение месяца.
Рецепт юаньяня, который готовится из кофе и чая, читайте здесь.