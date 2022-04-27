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Как вкусно сварить гречку на воде, молоке и в мультиварке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 апреля, 15:34
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Сливочное масло или растительное добавляйте после того, как крупа сварилась и немного отдохнула. Гречка варится за 15-20 минут
Как правильно сварить гречку на гарнир
Как правильно сварить гречку на гарнир / Фото: freepik.com

Гречневая каша – остается одним из самых популярных гарниров. И ее, как еще одну нашу любимую – манную – тоже нужно правильно приготовить.

Например, есть предположение, что не все знали, когда нужно добавлять в кашу масло. А это нужно делать, когда каша немного отдохнет после того, как сварилась.

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Рецепты гречки на воде, в мультиварке и еще несколько вариантов, а также секреты ее приготовления найдете ниже.

Советы собраны у опытных кулинаров.

Секреты приготовления гречки

  • Гречневую крупу следует хорошо промыть несколько раз.
  • Обычно на 1 стакан гречки требуется 2 стакана воды. Если вы не хотите отмерять крупу стаканом, просто насыпьте ее в кастрюлю и залейте холодной водой на 2 пальца.
  • Обычно время варки гречневой каши на газовой плите занимает порядка 15-20 минут. Передерживать ее не рекомендуется, поскольку вкус каши портится и аромат выветривается.
  • Лучше всего, если каша, снятая с огня, постоит под крышкой после готовности еще пять минут для полного раскрытия ее вкуса. Только после этого ее можно перемешивать с маслом.

Как варить рассыпчатую гречку на воде

/ Фото: Pixabay

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Вам понадобятся: 1 стакан гречки, 2 стакана воды, соль.

В кастрюлю засыпать промытую гречневую крупу, залить водой и накрыть крышкой. Когда вода в кастрюле закипит, добавить соль и убавить огонь.

Варить примерно 15-20 минут, пока вся вода не впитается в гречку. В конце добавить кусочек сливочного масла и перемешать.

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Как варить гречку в пароварке

Гречневая диета поможет избавиться от лишних килограммов
Гречневая диета поможет избавиться от лишних килограммов / Фото: Depositphotos

Вам понадобятся: 1 стакан гречневой крупы, 1 стакан воды, 1/2 ч. л. соли, 50 г масла.

Гречневую крупу перебрать и промыть в проточной воде. Сложить гречку в специальную чашу для круп, влить воду и посолить. Поставить на нижний уровень пароварки.

Установить таймер на 40 минут. После звукового сигнала открыть крышку и проверить готовность каши.

Если нужно, варить гречку еще 5-10 минут. При необходимости можно долить немного воды. Добавить в гречневую кашу сливочное масло, перемешать.

Как варить гречку на молоке

Гречка на молоке
Гречка на молоке / Фото: Depositphotos

Вам понадобятся: 1/2 стакана гречки, 1 стакан воды, 1 стакан молока, 1 ч. л. сахара, соль.

На одну порцию взять полстакана гречневой крупы и залить стаканом холодной воды. Пропорции при варке гречки: одну часть крупы к двум частям воды.

Довести до кипения на интенсивном огне, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 15 минут.

Теперь можно снять крышку, залить стакан холодного молока, дать закипеть на среднем огне и выключить. Накрыть крышкой и дать 5 минут настояться.

Как варить гречку в мультиварке

Гречка в мультиварке
Гречка в мультиварке / Фото: Depositphotos

Вам понадобятся: 300 г гречневой крупы, 600 мл воды, соль, 50 г сливочного масла (по желанию).

Промыть гречневую крупу и пересыпать ее в чашу мультиварки. Залить водой и посолить. Выбрать программу "Каша" или "Крупы" и варить 20-25 минут. В конце добавить сливочное масло и перемешать.

Секреты идеального картофельного пюре читайте здесь.

Как варить зеленую гречку

Зеленую гречку нужно хорошо промыть
Зеленую гречку нужно хорошо промыть / Фото: freepik.com

Вам понадобятся: зеленая гречка, вода, соль.

Промыть зеленую гречку под проточной холодной водой несколько раз. Пересыпать в кастрюлю, залить свежей водой, которая должна покрывать гречку на 2-3 см.

Добавить 0,5 чайной ложки соли на каждый стакан крупы. Поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения. Варить 15 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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