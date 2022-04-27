Как вкусно сварить гречку на воде, молоке и в мультиварке

Гречневая каша – остается одним из самых популярных гарниров. И ее, как еще одну нашу любимую – манную – тоже нужно правильно приготовить.
Например, есть предположение, что не все знали, когда нужно добавлять в кашу масло. А это нужно делать, когда каша немного отдохнет после того, как сварилась.
Рецепты гречки на воде, в мультиварке и еще несколько вариантов, а также секреты ее приготовления найдете ниже.
Далее по теме
Советы собраны у опытных кулинаров.
Секреты приготовления гречки
- Гречневую крупу следует хорошо промыть несколько раз.
- Обычно на 1 стакан гречки требуется 2 стакана воды. Если вы не хотите отмерять крупу стаканом, просто насыпьте ее в кастрюлю и залейте холодной водой на 2 пальца.
- Обычно время варки гречневой каши на газовой плите занимает порядка 15-20 минут. Передерживать ее не рекомендуется, поскольку вкус каши портится и аромат выветривается.
- Лучше всего, если каша, снятая с огня, постоит под крышкой после готовности еще пять минут для полного раскрытия ее вкуса. Только после этого ее можно перемешивать с маслом.
Как варить рассыпчатую гречку на воде
Вам понадобятся: 1 стакан гречки, 2 стакана воды, соль.
В кастрюлю засыпать промытую гречневую крупу, залить водой и накрыть крышкой. Когда вода в кастрюле закипит, добавить соль и убавить огонь.
Варить примерно 15-20 минут, пока вся вода не впитается в гречку. В конце добавить кусочек сливочного масла и перемешать.
Здесь узнаете, как готовить фасоль, чтобы она не разварилась.
Как варить гречку в пароварке
Вам понадобятся: 1 стакан гречневой крупы, 1 стакан воды, 1/2 ч. л. соли, 50 г масла.
Гречневую крупу перебрать и промыть в проточной воде. Сложить гречку в специальную чашу для круп, влить воду и посолить. Поставить на нижний уровень пароварки.
Установить таймер на 40 минут. После звукового сигнала открыть крышку и проверить готовность каши.
Если нужно, варить гречку еще 5-10 минут. При необходимости можно долить немного воды. Добавить в гречневую кашу сливочное масло, перемешать.
Как варить гречку на молоке
Вам понадобятся: 1/2 стакана гречки, 1 стакан воды, 1 стакан молока, 1 ч. л. сахара, соль.
На одну порцию взять полстакана гречневой крупы и залить стаканом холодной воды. Пропорции при варке гречки: одну часть крупы к двум частям воды.
Довести до кипения на интенсивном огне, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 15 минут.
Теперь можно снять крышку, залить стакан холодного молока, дать закипеть на среднем огне и выключить. Накрыть крышкой и дать 5 минут настояться.
Как варить гречку в мультиварке
Вам понадобятся: 300 г гречневой крупы, 600 мл воды, соль, 50 г сливочного масла (по желанию).
Промыть гречневую крупу и пересыпать ее в чашу мультиварки. Залить водой и посолить. Выбрать программу "Каша" или "Крупы" и варить 20-25 минут. В конце добавить сливочное масло и перемешать.
Секреты идеального картофельного пюре читайте здесь.
Как варить зеленую гречку
Вам понадобятся: зеленая гречка, вода, соль.
Промыть зеленую гречку под проточной холодной водой несколько раз. Пересыпать в кастрюлю, залить свежей водой, которая должна покрывать гречку на 2-3 см.
Добавить 0,5 чайной ложки соли на каждый стакан крупы. Поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения. Варить 15 минут.
Здесь узнаете, как правильно варить киноа.