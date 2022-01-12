Как вкусно встретить старый Новый год – рецепты разных блюд

Это салат "Царский" с красной рыбой, куриное филе в сливочно-грибном соусе и роллы с форелью и сливочным сыром, которые формируются в слайсах из свежего огурца

Рецепты блюд на старый Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Старый Новый год – прекрасная возможность приготовить то, на что не хватило сил 31 декабря. Безусловно, есть обязательные элементы праздничного стола – кутья и вареники.

А то, что найдете ниже, скорее – очень вкусное дополнение. Есть огромная вероятность, что эта еда вполне удовлетворит и вас, и ваших гостей.

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Салат "Царский" украшается двумя ложками красной икры и формируется в виде рулета с помощью фольги, для курицы, кроме грибов, понадобятся жирные сливки.

Для роллов нужны свежие длинные огурцы. Все рецепты со страницы cooking_mag.

Салат "Царский"

Салат "Царский" / Фото: instagram.com/cooking_mag

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Ингредиенты:

Красная рыба (слабосоленая) – 200 г

Морковь, яйца – по 3 шт.

Картофель – 2-3 шт.

Красная икра – 2 ст. л.

Зелень, майонез, соль, перец – по вкусу

Фольга (плотная)

Как приготовить:

Овощи и яйца отварить, остудить и очистить. Морковь натереть на мелкой терке. На фольге разложить ровным слоем, смазать майонезом. Далее слой тертого картофеля, майонез, соль. Слой тертых яиц, майонез, соль. На одну сторону положить нарезанную рыбу, посыпать зеленью. Туго свернуть салат в рулет и убрать в холодильник на 5-6 часов минимум. Осторожно развернуть и переложить на тарелку с зеленью. Сверху слегка смазать майонезом и положить по центру икру. Салат можно порезать порционно, а можно поставить на стол целым и подать нож и ложку.

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Курица с грибами

Курица с грибами / Фото: instagram.com/cooking_mag

Ингредиенты:

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Куриное филе – 1 кг

Шампиньоны – 500 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сливочное масло – 100 г

Мука – 1 ст. л.

Сливки 20% – 100 мл

Соль и специи – по вкусу

Как приготовить:

В небольшом количестве растительного масла обжарить куриное филе до золотистого цвета с двух сторон. В большом сотейнике разогреть сливочное масло, добавить мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок, нарезанные произвольно шампиньоны. Обжарить в течение 3 минут. Добавить муку, перемешать. Выложить в сотейник куриное филе, залить сливками, добавить соль, перец и специи по вкусу. Тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.





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Роллы с красной рыбой

Роллы с красной рыбой / Фото: instagram.com/cooking_mag

Ингредиенты:

Огурец, сливочный сыр – по 200 г

Форель слабосоленая – 200 г

Укроп

Как приготовить: